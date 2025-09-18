"Fii atent! Lasă iPad-ul!". Avertisment pentru pilotul unui Airbus, aflat aproape de avionul lui Trump

Un pilot al companiei Spirit Airlines a primit în mod repetat avertismente din partea controlorilor de trafic aerian să fie atent, după ce s-a apropiat prea mult de aeronava președintelui Donald Trump, în timp ce acesta se îndrepta spre Regatul Unit într-o vizită de stat.

"Fii atent. Lasă iPad-ul", a fost mesajul ferm transmis pilotului Spirit, în timp ce avionul zbura la o distanță de 8 mile (aproximativ 12,8 km) paralel cu Air Force One, avionul oficial al președintelui SUA, deasupra orașului New York, marți, relatează BBC.

Deși aeronavele nu au ajuns la o distanță pe care Administrația Federală a Aviației (FAA) să o considere nesigură, apropierea a fost suficientă pentru a alarma oficialii.

"Siguranța este întotdeauna prioritatea noastră principală", a declarat un purtător de cuvânt al Spirit.

Zborul Spirit 1300 "a urmat procedurile și instrucțiunile controlului de trafic aerian" și "a aterizat fără incidente", conform planificării, la Boston, a transmis compania aeriană.

Zborul Spirit se deplasa din Florida spre Massachusetts. Potrivit site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24, cele două avioane zburau paralel, la o distanță de 8 mile, pe traiectorii care se puteau intersecta la o distanță de 11 mile.

FAA: "aeronavele au menţinut separarea necesară"

Administrația Federală a Aviației (FAA) a precizat că "o investigație preliminară arată că aeronavele au menținut separarea necesară."

Într-un înregistrare audio obținută de BBC, controlorii de trafic aerian pot fi auziți cum solicită insistent și repetat avionului Airbus A321 al Spirit să se îndepărteze.

"Spirit 1300, virați 20 de grade la dreapta", spune un controlor, conform audio-ului LiveATC. "Fii atent, Spirit 1300, virați 20 de grade la dreapta. Spirit 1300, virați 20 de grade la dreapta, acum. Spirit Wings 1300, virați 20 de grade la dreapta, imediat."

Piloții companiei low-cost au confirmat recepționarea transmisiunii, deși răspunsurile lor au fost greu de auzit din cauza zgomotului de fond din înregistrare.

Controlorul a adăugat: "Fii atent. Spirit 1300, trafic în stânga ta la o distanță de șase... sau opt mile, un 747. Sunt sigur că vezi cine este... Fii cu ochii pe el - e alb cu albastru" - referire la culorile exterioare ale avionului prezidențial.

Președintele Trump și Prima Doamnă, Melania Trump, au ajuns în Regatul Unit marți seară.

