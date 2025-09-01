A fost o nouă zi de poveste la Veneţia unde marile staruri au făcut furori pe covorul roşu. Jude Law a ales un sacou alb pentru priemera filmului său, "Magul de la Kremlin", un lungmetraj care a fost aplaudat timp de 12 minute. Şi Cate Blanchett a strălucit într-o ţinută extravagantă.

Pe covorul roşu de la Veneţia, Jude Law a renunţat la clasicul costum închis la culoare şi a ales un sacou alb la care a accesorizat un papion negru.

Jude Law a intrat în piele lui Vladimir Putin

Actorul britanic spune că nu-i este este frică de repercusiuni după ce a decis să intre în pielea lui Vladimir Putin.

"Aceasta a fost o poveste care urma să fie spusă într-un mod inteligent, nuanţat. Nu am fost în căutarea controversei de dragul controversei. Şi, mai important, a fost esenţial pentru mine ca să înţeleg că este un personaj cu o poveste mult mai amplă", a declarat actorul britanic Jude Law.

"Magul de la Kremlin" prezintă ascensiunea lui Putin pe scena politică văzută prin ochii unuia dintre consilierii săi, Vadim Barano, şi a primit aplauze la scenă deschisă timp de 12 minute.

"Father Mother Sister Brother", un film mult aşteptat

Lungmetrajul urmăreşte poveste unor fraţi reuniţi după mai mulţi ani în care au fost nevoiți să se confrunte cu probleme nerezolvate și să-și reevalueze relațiile tensionate cu părinții lor.

În faţa camerelor, Cate Blanchett a atras toate privirile cu ţinuta sa. Frumoasa actriţă a optat pentru o fustă voluminoasă realizată din straturi de pene de un gri închis şi un top negru simplu.

