Finlanda acuză China că alimentează efortul de război rus: "Nu ar putea duce un război doar cu resursele lor"

Ministrul finlandez al Apărării a afirmat, miercuri, că China alimentează "masiv" efortul de război rus. Acesta a subliniat că finanţarea oferită de China reprezintă o provocare la adresa NATO, scrie AFP, citată de Agerpres.

Potrivit ministrului finlandez, cooperarea Chinei "a mers atât de departe", încât această ţară "finanţează astăzi masiv efortul de război al Rusiei" în Ucraina.

"Rusia nu ar fi capabilă să ducă un război foarte mult timp doar cu resursele sale. India, desigur, aduce o finanţare prin alte mijloace, însă China o face deliberat", a declarat ministrul la finalul unei reuniuni cu omologii săi din ţările nordice, la Helsinki.

Şi India cooperează cu Kremlinul, potrivit Finlandei

New Delhi contribuie la bugetul Rusiei prin achiziţionarea de petrol rus. Însă, potrivit lui Hakkanen, Beijingul "furnizează componente militare, cooperează cu industria de apărare şi organizează exerciţii militare comune şi alte activităţi de anvergură în Arctica, Antarctica, Indo-Pacific şi regiunile europene". O provocare importantă pentru Alianţa Atlantică, potrivit lui, dar pe care ea ar trebui să o poată depăşi.

În consecinţă, ţările nordice îşi întăresc cooperarea militară pentru a înfrunta viitoarele ameninţări, susţinând totodată capacităţile NATO pe Flancul Nordic, a continuat ministrul finlandez.

"Astăzi, am discutat despre utilizarea a 250 de avioane de vânătoare ale forţelor aeriene nordice ca o forţă unificată", a precizat Hakkanen.

Finlanda, Suedia, Islanda, Norvegia şi Danemarca preconizează o triplare a producţiei lor de muniţii şi dezvoltarea de coridoare de mobilitate pentru echipamentele militare din regiune.

Finlanda, care împarte cu Rusia o frontieră de 1.340 de km, a pus capăt deceniilor de nealiniere în materie militară, aderând la NATO în 2023, la un an după ce Rusia a invadat Ucraina.

