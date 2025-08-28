Fost ministru al sănătăţii, bătut de doi indivizi, pentru politicile din timpul pandemiei de COVID

Fostul ministru polonez al sănătăţii, Adam Niedzielski, a ajuns la spital după ce a fost bătut de doi indivizi într-un oraş din estul ţării. Se pare că agresiunea ar fi avut loc ca urmare a rolului pe care acesta l-a avut în elaborarea politicilor naţionale din timpul pandemiei de COVID, potrivit News.ro, care citează Politico.

Adam Niedzielski a anunţat imediat după incident că a fost "victima unui atac brutal".

"Am fost bătut de doi bărbaţi care strigau: Moarte trădătorilor patriei! Am fost lovit în faţă şi apoi lovit cu picioarele în timp ce zăceam la pământ. Întregul incident a durat câteva secunde, după care agresorii au fugit", a relatat el fostul ministru polonez al sănătăţii.

Poliţia a confirmat că doi bărbaţi în vârstă de aproximativ 30 de ani au fost reţinuţi în legătură cu incidentul. Autorităţile au promis că mai multe detalii despre suspecţi şi circumstanţele atacului vor fi făcute publice după încheierea interogatoriului.

Agresiunea a avut loc în faţa unui restaurant din centrul oraşului Siedlce, a declarat poliţia. Martorii au relatat că agresorii au început să fie vocali, criticând deciziile guvernului din perioada pandemiei de Covid înainte de a-l ataca fizic pe fostul ministru al sănătăţii.

După agresiune, Niedzielski a fost internat pentru scurt timp la Spitalul Provincial din Siedlce şi externat în aceeaşi zi, fără leziuni grave.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a condamnat atacul, promiţând că autorii vor fi închişi.

Adam Niedzielski, care a condus Ministerul Sănătăţii între 2020 şi 2023, în timpul guvernării conservatorilor din PiS, acum aflaţi în opoziţie, a fost o figură centrală în implementarea restricţiilor şi a campaniilor de vaccinare din Polonia, care rămân controversate în rândul unei părţi a populaţiei.

Comentând atacul, Niedzielski a spus că acesta a fost "rezultatul tolerării discursurilor instigatoare la ură", dar şi al deciziei actualului ministru polonez de interne, Marcin Kierwiński, membru al partidului premierului Tusk, de a-i retrage protecţia, "în ciuda numeroaselor ameninţări" pe care le primise anterior.

"Sper că această situaţie va determina toate părţile scenei politice să reflecteze asupra faptului că ne aflăm deja pe o pantă alunecoasă. Pasivitatea nu va face decât să ne condamne la o escaladare şi mai mare", a spus Adam Niedzielski.

