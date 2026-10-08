Fostul șef al spionajului german ar fi scurs secrete către China și Azerbaidjan. Culisele scandalului

Fostul șef al spionajului german, arestat preventiv pentru spionaj și trădare, este suspectat că a scurs informații secrete și către China, nu doar către Azerbaidjan.

August Hanning, fostul șef al BND, serviciul german de informații externe, este acuzat de procurori că a menținut un contact strâns cu un agent al unui serviciu de informații din alt stat. Publicația Der Spiegel scrie că acea persoană este un general chinez căruia i-ar fi transmis secrete de stat.

Legături cu un general chinez şi un membru al serviciilor din Azerbaidjan

Este vorba de Wang Jianzheng, general-maior în rezervă. Acesta a lucrat la misiunea diplomatică chineză din Berlinul de Est. Și până în 2013 a activat ca atașat militar în Germania. Este considerat un expert în Germania în rândul serviciilor secrete chineze. După pensionare, August Hanning a călătorit de mai multe ori în China și a avut contacte cu acesta.

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Dezvăluirile vin după ce procurorii au transmis că Hanning a folosit informații clasificate "pentru a elabora o analiză pentru un angajat al unui serviciu de informații străin". Der Spiegel susține că persoana respectivă era un membru al serviciilor de informații din Azerbaidjan. Nu este clar dacă persoana respectivă a și intrat în posesia raportului.

Hanning a demisionat de la conducerea BND în 2005, iar până în 2009 a fost secretar de stat în Ministerul de Interne, apoi a lucrat în domeniul securității în sectorul privat.

În prezent în vârstă de 80 de ani, August Hanning a fost plasat în arest preventiv alături de un protejat al său, fostul său șef de cabinet, Manfred D., care a continuat să lucreze în cadrul BND, sub mai mulți șefi, până în martie 2026. Acesta este suspectat că i-ar fi transmis în ultimii 16 ani lui Hanning documente clasificate în schimbul unor sume de bani.

Cel puțin până în 2022, menționează Parchetul german, "Manfred D. i-a furnizat acuzatului Hanning circa 2000 de documente, inclusiv multe informații clasificate drept confidențiale", care erau destinate exclusiv conducerii politice a Germaniei.

În urma dezvăluirilor presei germane, Azerbaidjanul a negat informațiile, pe care le-a numit o manipulare. Oficialii germani nu au dezvăluit țările către care s-ar fi scurs secrete, ci au precizat doar că nu este vorba despre Rusia.

Culisele scandalului care zguduie spionajul german

Germania încearcă de ceva vreme să readucă serviciul de informații externe, măcinat de numeroase probleme, în rândul celor mai importante agenții de spionaj din lume.

Potrivit Financial Times, de luni întregi, guvernul german pregătește terenul, atât în spațiul public, cât și în Parlament, pentru adoptarea unei noi legi care să acorde BND mai multe puteri și să îi permită să lucreze mai eficient. Acum arestarea lui Hanning riscă să deraieze aceste planuri acum.

Miile de documente ajunse în posesia lui Hanning ar fi fost nesecurizate, în locuința sa și, mai grav, în format digital, pe dispozitive care pot fi compromise prin atacuri informatice. Acest lucru i-a șocat pe oficiali și a provocat îngrijorare în rândul partenerilor internaționali ai BND.

Anchetatorii au început să-l investigheze pe Hanning în urma unui caz fără nicio legătură cu presupusele scurgeri de informații.

În 2025, casa acestuia a fost percheziționată în legătură cu un caz puternic mediatizat privind custodia unui copil, în care era implicată moștenitoarea unei averi de milioane de euro. Hanning oferea servicii de consultanță în acest caz.

Chiar dacă, după retragerea din funcție, foștii șefi ai serviciilor secrete pot lucra în mediul privat, ei sunt în continuare obligați să păstreze secretul informațiilor obținute în perioada în care au lucrat pentru stat.

În cazul lui Hanning, procurorii suspectează că acesta nu doar că a încălcat această obligație, ci că a recrutat și convins un angajat al BND să fure documente confidențiale.

Scandalul vine într-un moment critic pentru Berlin

Îngrijorările legate de modul de funcționare a BND și scandalul din jurul lui Hanning apar într-un moment critic pentru Berlin.

Actualul director al agenției, Martin Jager, a avertizat săptămâna aceasta că Rusia încearcă să comită acte de sabotaj și asasinate pe teritoriul Germaniei.

El le-a transmis în Parlament că Moscova consideră Berlinul principalul său adversar din Europa, iar BND reprezintă "prima linie de apărare" a Germaniei.