Peste un milion de dolari au fost strânși printr-o strângere de fonduri online pe platforma GoFundMe pentru familia lui Alex Pretti, asistent medical de terapie intensivă în vârstă de 37 de ani, împușcat mortal de un agent ICE în Minneapolis pe 24 ianuarie.

Peste un milion de dolari strânşi pentru familia lui Alex Pretti, după ce acesta a fost ucis de agenţii ICE - Profimedia

Fondurile, care au totalizat peste 1.009.769 de dolari până luni, 26 ianuarie, sunt destinate sprijinirii "nevoilor imediate și continue" ale familiei pe care Pretti o lasă în urmă, conform descrierii strângerii de fonduri. Organizatorul Keith Edwards a declarat că tatăl lui Pretti a fost adăugat ca beneficiar, astfel încât familia lor are acum acces direct la banii strânși.

"Vă mulțumesc tuturor celor care au fost atât de generoși, fie donând, fie împărtășind strângerea de fonduri - voi sunteți ceea ce poate arăta America la apogeul ei", a scris Edwards, conform USA Today.

Pretti, cetățean american și asistent medical autorizat care trata veterani, a fost împușcat mortal de un agent federal după ce s-a confruntat cu autoritățile de imigrare din oraș. Oficialii federali au susținut că Pretti avea asupra sa o armă pe care intenționa să o folosească pentru a "ucide forțele de ordine". Înregistrările video ale martorilor – și mărturiile unui martor din dosarele instanței – nu îl arată pe Pretti fluturând o armă când s-a apropiat de agenți.

Articolul continuă după reclamă

Tragedia are loc la doar câteva săptămâni după ce un ofițer al Serviciului de Imigrare și Control Vamal a împușcat-o mortal pe Renee Nicole Good. Incidentul a stârnit imediat proteste în toată țara, iar reacțiile negative s-au intensificat după atacul armat mortal din 24 ianuarie.

Agenți federali din mai multe agenții au sosit la Minneapolis la începutul lunii ianuarie pentru a intensifica eforturile administrației Trump în domeniul imigrației și deportării în oraș.

Afluxul de agenți în Minnesota are loc după ce autoritățile federale au fost trimise în alte orașe importante, inclusiv Los Angeles; Portland, Oregon; Charlotte, Carolina de Nord și Chicago. Atât Portland, cât și Chicago au înregistrat cazuri de împușcături comise de ICE, inclusiv moartea imigrantului Silverio Villegas-Gonzalez.

Pretti a fost asistent medical la secţia de terapie intensivă (ICU) la Centrul Medical VA din Minneapolis timp de aproximativ cinci ani, a relatat un coleg care a dorit să rămână anonim.

"Alex era o persoană cu suflet bun, care avea grijă de familia și prietenii săi, dar și de veteranii americani pe care îi îngrijea ca asistent în spital. Alex dorea să facă o diferență în această lume. […] Din păcate, nu va fi cu noi să vadă impactul pe care l-a avut", au declarat părinții săi, Michael și Susan Pretti, într-un comunicat.

Şeful secţiei de boli infecţioase de la spitalul VA din Minneapolis, Dr. Dimitri Drekonja, a scris pe platforma Bluesky că Pretti era "o persoană bună, plină de compasiune şi care trăia pentru a ajuta". El a spus că bărbatul era foarte dedicat muncii sale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Luaţi suplimente pentru imunitate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰