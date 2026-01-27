Rusia ar putea ataca ţări membre NATO "în următorii doi-trei ani", avertizează un general german

Generalul-locotenent Gerald Funke, șeful Comandamentului de Sprijin Comun al Bundeswehr (forţele militare de luptă ale Germaniei), a avertizat că Rusia ar putea ataca țări membre NATO în următorii doi-trei ani, Germania fiind în centrul oricărui conflict, scrie The Times.

Într-un interviu acordat publicației The Times, Funke a subliniat că logistica ar reprezenta una dintre principalele provocări într-un scenariu de criză. Zeci de mii de soldați aliați ar trebui mobilizați către liniile de contact în condiții în care principalele rute rutiere și feroviare ar putea fi sabotate de Rusia prin atacuri cibernetice, acțiuni de sabotaj sau lovituri cu rachete.

"Este important pentru noi să menținem Germania ca un centru logistic și să gestionăm liniile de aprovizionare cât mai eficient posibil, astfel încât, dacă o rută eșuează, să avem opțiunea de a folosi altele", a adăugat el.

Funke: Trebuie să ne pregătim pentru 1.000 de răniţi pe zi

O altă problemă potențială o reprezintă numărul mare al celor răniți. Bundeswehr operează cinci spitale militare cu un total de 1.800 de paturi, care ar putea fi rapid depășite. Pentru a se pregăti, Comandamentul de Sprijin Comun, împreună cu Ministerul Federal al Sănătății, a împărțit rețeaua de spitale civile în patru secțiuni care pot fi rezervate pentru răniți în caz de criză.

"Dacă în Afganistan am avut, din păcate, un număr mare, dar gestionabil, de răniți, acum trebuie să planific posibilitatea de a avea o mie de răniți pe zi. Cu cât analizezi mai profund, cu atât devine mai complex și mai greu de imaginat", a explicat Funke.

Comandamentul condus de Funke, creat după reorganizarea majoră a forțelor armate germane de anul trecut, dezvoltă o versiune modernă a sistemului din perioada Războiului Rece pentru rechiziționarea, la scară largă, a camioanelor, vagoanelor, materialelor și personalului.

Generalul a inițiat, de asemenea, "acorduri de rezervă" cu Deutsche Bahn, operatorul național de cale ferată, care prevăd că trenurile destinate transportului militar pot fi mobilizate în termen de trei zile de la notificare.

Cadrul legal al Germaniei, un alt obstacol într-un conflict în Europa

Un alt obstacol, potrivit lui Funke, este cadrul legal al Germaniei. Anumite măsuri militare pot fi activate doar dacă două treimi din Parlament votează declararea unei „stări de tensiune” sau a unei "stări de apărare națională". Funke a avertizat că acest lucru ar putea fi dificil, având în vedere că mai mult de o treime din locurile din Parlament sunt deținute de partide radicale de stânga sau de extrema dreaptă, prietenoase cu Rusia.

Analiștii au observat că Germania ar putea avea nevoie de prea mult timp pentru a face tranziția de la condiții de pace la cele de criză. Funke a adăugat că separarea strictă între pace și război este o moștenire învechită a secolului XX, care este acum pusă la încercare de amploarea războiului hibrid modern.

