Ştiaţi că poftele de anumite alimente pot indica, uneori, carenţe nutriţionale ascunse? Practic, corpul ne spune, subtil, de ce anume are el nevoie.

Şi ar fi bine să îl ascultăm. Şi, desigur, să ne facem toate analizele necesare, ca să descoperim exact problema. Dar să vedem şi câteva exemple. O poftă puternică de ciocolată, de pildă, poate fi corelată cu o lipsă de magneziu. Iar în acest caz, nutriţioniştii încurajează integrarea nucilor, seminţelor, legumelor cu frunze verzi sau a cerealelor integrale în meniu.

Mai departe, pofta de alimente sărate ar putea ascunde, de fapt, o lipsă de electroliţi. Specialiştii spun că băuturile bogate în minerale pot face minuni în acest sens. Şi măslinele sunt bogate în electroliţi. Pe listă puteţi include şi sardinele, vedetă la ora actuală pe reţelele sociale.

O pizza care vă face cu ochiul ar putea însemna o lipsă de acizi graşi esenţiali. Organismul are practic nevoie de aportul de grăsimi necesare funcţiilor vitale. Nu vă grăbiţi însă spre sursele nesănătoase: apelaţi la avocado, la ulei de măsline, somon sau caju.

Cât despre pofta de alimente acre, ea poate trăda o lipsă de vitamina C, esenţială pentru imunitate. Ar fi cazul să vă folosiţi mai mult de puterea ardeiului gras, a citricelor şi a kiwi-ului în acest sens.

Informaţiile sunt cu atât mai importante, cu cât, din păcate, în lume, mai bine de jumătate din populaţie nu consumă vitamine şi minerale în cantităţi suficiente, arată datele.

