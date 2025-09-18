Franța, paralizată joi de o grevă națională. Elevi, studenți, farmaciști, personal medical, profesori și transportatori, toți s-au mobilizat împotriva tăierilor bugetare și a reformelor sociale considerate "nedrepte". Aproximativ 900.000 de persoane sunt așteptate să participe azi, o mobilizare mai mare decât la protestele "Blocăm tot" din 10 septembrie. Încă de la primele ore ale dimineții, campusuri universitare și licee din Paris și Marsilia au fost blocate de elevi, cu pancarte și baricade. La intrările în orașe a fost declanșată "operațiunea melcul", adică încetinirea deliberată a traficului, acțiune care a dus la blocaje pe unele autostrăzi. 80.000 de polițiști și jandarmi au fost trimiși pe străzi.

La Marsilia, aproximativ o sută de elevi au blocat joi dimineață liceul Thiers, 18 septembrie 2025 - Profimedia

Profesorii, mecanicii de locomotivă, farmaciştii şi personalul spitalicesc din Franţa au intrat joi în grevă, în semn de protest faţă de reducerile bugetare anunţate de guvern, relatează Reuters. Potrivit Le Figaro, până la ora 10:00, autoritățile au efectuat 44 de rețineri în afara regiunii pariziene și alte 7 în zona Parisului. 22 de arestări au fost făcute şi la Marsilia, unde peste 100 de elevi au blocat Liceul Thiers, într-un protest față de războiul din Gaza. "Suntem toți copiii Gazei" este mesajul lor. În jur de 30 de elevi au blocat și Liceul Racine din Paris.

La Montpellier, două vehicule blindate Centaure au fost desfășurate pe străzi preventiv de jandarmerie. Partidul "La France Insoumise" a lui Jean-Luc Mélenchon, un populist radical de stânga, a lansat o colectă de fonduri pentru a susține financiar protestatarii.

De ce protestează francezii

Sindicatele solicită anularea planurilor fiscale ale precedentului guvern, creşterea cheltuielilor cu serviciile publice, majorarea impozitelor pentru cei bogaţi şi renunţarea la o modificare nepopulară care i-ar obliga pe oameni să lucreze mai mult înainte de a ieşi la pensie.

La Paris, multe linii de metrou urmează să fie suspendate pentru cea mai mare parte a zilei, cu excepţia orelor de vârf de dimineaţă şi de după-amiază. Elevii s-au adunat pentru a bloca intrarea în unele şcoli. "Blocaţi-vă liceul împotriva austerităţii", se putea citi pe o pancartă ridicată de un elev în faţa liceului Maurice Ravel din capitala Franţei.

Protestele au loc în contextul în care preşedintele Emmanuel Macron şi noul său prim-ministru, Sébastien Lecornu, se confruntă cu o criză politică şi cu presiuni pentru a aduce finanţele sub control în a doua cea mai mare economie a zonei euro.

O sursă din Ministerul de Interne a declarat că se aşteaptă ca 800.000 de persoane să participe joi la greve şi proteste. Le Figaro vorbeşte de 900.000 de oameni. "Muncitorii pe care îi reprezentăm sunt furioşi", au declarat principalele sindicate din ţară, într-o declaraţie comună în care au respins planurile fiscale "brutale" şi "incorecte" ale guvernului anterior.

Deficitul bugetar, aproape dublu

Deficitul bugetar al Franţei de anul trecut a fost aproape dublu faţă de plafonul de 3% impus de UE, dar, oricât de mult ar dori să reducă acest deficit, Lecornu se va confrunta cu o bătălie politică pentru a obţine sprijin parlamentar pentru bugetul anului 2026.

Predecesorul lui Lecornu, François Bayrou, a fost demis de Parlament săptămâna trecută din cauza planului său de restrângere bugetară de 44 de miliarde de euro. Noul prim-ministru nu a precizat încă ce va face cu planurile lui Bayrou, deşi a deschis calea către compromisuri.

"Vom continua să ne mobilizăm atâta timp cât nu există un răspuns adecvat", a declarat şefa sindicatului CGT, Sophie Binet, după întâlnirea cu Lecornu la începutul acestei săptămâni. "Bugetul va fi decis pe străzi", a adăugat ea. Unul din trei profesori de şcoală primară participă la grevă, a transmis sindicatul FSU-SNUipp.

Circulaţia trenurilor regionale a fost puternic afectată de grevă, în timp ce majoritatea liniilor de tren de mare viteză TGV din ţară vor funcţiona, au declarat oficialii. Protestatarii s-au adunat pentru a încetini traficul pe o autostradă din apropierea oraşului Toulon, din sud-estul ţării.

De asemenea, producţia de energie nucleară a companiei franceze de utilităţi EDF a scăzut uşor, cu 1,1 gigawaţi, joi dimineaţa, arată datele companiei, deoarece lucrătorii au redus producţia de energie la reactorul Flamanville 1.

Sindicatul fermierilor Confédération Paysanne a lansat şi el un apel la mobilizare. Şi farmaciştii sunt nemulţumiţi de schimbările care le afectează activitatea, iar sindicatul farmaciştilor USPO a transmis că un sondaj realizat în rândul farmaciilor a arătat că 98% dintre acestea s-ar putea închide joi. Aproximativ 80.000 de poliţişti şi jandarmi vor fi desfăşuraţi pe tot parcursul zilei, a declarat joi dimineaţa ministrul de Interne, Bruno Retailleau.

