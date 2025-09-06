Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Franţa pune în funcţiune sistemul Nostradamus, cu care va putea vedea până la Moscova. Radarul, unic în Europa

Franţa investeşte în Apărare pe fondul ameninţării ruse şi a războiului din Ucraina. Un proiect vechi de 30 de ani va fi finalizat.

de Redactia Observator

la 06.09.2025 , 13:08
Franţa investeşte în sistemul Nostradamus, cu care va putea vedea până la Moscova. Radarul, unic în Europa Franţa investeşte în sistemul Nostradamus, cu care va putea vedea până la Moscova. Radarul, unic în Europa - ProfiMedia

Armata Franceză va putea beneficia din 2028 de un sistem radar unic în Europa. Botezat "Nostradamus", sistemul va fi singurul radar care poate vedea "deasupra orizontului" de pe continent, scrie The Guardian.

Sistemul de monitorizare şi radar Nostradamus a fost conceput în 1995, dar a fost ulterior "tras pe dreapta". Acum, autorităţile franceze au hotărât să investească din nou în el şi plănuiesc să îl pună în funcţiune până în 2028.

Planurile francezilor vin pe fondul intensificării agresiunii hibride a Rusiei, dar şi a războiului ruso-ucrainean.

Articolul continuă după reclamă

Ce este sistemul Nostradamus

Radarul Nostradamus este un sistem care poate monitoriza obiectele care zboară la mare altitudine, atât baloane precum cele care au stârnit rumoare pe cerul Statelor Unite, despre care s-a spus că sunt baloane chinezeşti de spionaj, dar şi rachete hipersonice precum cele trase din Iran către Israel în timpul războiului.

Pentru punerea în funcţiune a sistemului Nostradamus, administraţia franceză a alocat iniţial două milioane de euro, dar suma va ajunge la nu mai puţin de 50 de milioane de euro.

Jerome Bellanger, şeful aviaţiei franceze, a declarat că planul este ca Nostradamus să fie complet activ din 2028.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

franta rusia nostradamus radar armata
Înapoi la Homepage
Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România
Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România
Fiul Cristinei Cioran a fost botezat de ÎPS Teodosie. Alex Dobrescu, tatăl micuțului, a lipsit de la slujbă | FOTO
Fiul Cristinei Cioran a fost botezat de ÎPS Teodosie. Alex Dobrescu, tatăl micuțului, a lipsit de la slujbă | FOTO
Giovanni Becali i-a propus în direct un fundaș central lui Gigi Becali la FCSB: „E liber de contract. A jucat în primele două ligi din Spania”
Giovanni Becali i-a propus în direct un fundaș central lui Gigi Becali la FCSB: „E liber de contract. A jucat în primele două ligi din Spania”
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi plecat din oraş pentru a profita de ultimul weekend din vacanţa de vară a elevilor?
Observator » Ştiri externe » Franţa pune în funcţiune sistemul Nostradamus, cu care va putea vedea până la Moscova. Radarul, unic în Europa