Franţa pune în funcţiune sistemul Nostradamus, cu care va putea vedea până la Moscova. Radarul, unic în Europa

Franţa investeşte în Apărare pe fondul ameninţării ruse şi a războiului din Ucraina. Un proiect vechi de 30 de ani va fi finalizat.

Franţa investeşte în sistemul Nostradamus, cu care va putea vedea până la Moscova. Radarul, unic în Europa - ProfiMedia

Armata Franceză va putea beneficia din 2028 de un sistem radar unic în Europa. Botezat "Nostradamus", sistemul va fi singurul radar care poate vedea "deasupra orizontului" de pe continent, scrie The Guardian.

Sistemul de monitorizare şi radar Nostradamus a fost conceput în 1995, dar a fost ulterior "tras pe dreapta". Acum, autorităţile franceze au hotărât să investească din nou în el şi plănuiesc să îl pună în funcţiune până în 2028.

Planurile francezilor vin pe fondul intensificării agresiunii hibride a Rusiei, dar şi a războiului ruso-ucrainean.

Articolul continuă după reclamă

Ce este sistemul Nostradamus

Radarul Nostradamus este un sistem care poate monitoriza obiectele care zboară la mare altitudine, atât baloane precum cele care au stârnit rumoare pe cerul Statelor Unite, despre care s-a spus că sunt baloane chinezeşti de spionaj, dar şi rachete hipersonice precum cele trase din Iran către Israel în timpul războiului.

Pentru punerea în funcţiune a sistemului Nostradamus, administraţia franceză a alocat iniţial două milioane de euro, dar suma va ajunge la nu mai puţin de 50 de milioane de euro.

Jerome Bellanger, şeful aviaţiei franceze, a declarat că planul este ca Nostradamus să fie complet activ din 2028.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi plecat din oraş pentru a profita de ultimul weekend din vacanţa de vară a elevilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰