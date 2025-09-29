Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Franța și Suedia trimit unități specializate în combaterea dronelor la Copenhaga înaintea summitului UE

Franţa şi Suedia vor contribui la consolidarea apărării aeriene a capitalei daneze Copenhaga în contextul găzduirii a două summituri importante în această săptămână, reuniunea Comunităţii Politice Europene şi summitul Consiliului European, scrie POLITICO. Aceste măsuri sunt luate în urma mai multor incidente în care drone neidentificate au pătruns în spaţiul aerian al Danemarcei.

de Redactia Observator

la 29.09.2025 , 16:01
Franța și Suedia trimit unități specializate în combaterea dronelor la Copenhaga înaintea summiturilor UE Fregata antiaeriană a Marinei Germane FGS Hamburg F220 este acostată la Copenhaga duminică, 28 septembrie 2025. Nava va rămâne în apropierea capitalei daneze pe durata summitului UE - ProfiMedia

Premierul suedez Ulf Kristersson a anunțat luni că guvernul său a trimis forțe armate pentru a sprijini Danemarca cu capabilități anti-dronă, inclusiv o unitate specializată care va colabora direct cu armata daneză. În plus, Suedia va împrumuta temporar Danemarcei mai multe radare performante, scrie POLITICO.

Măsurile au fost luate după o serie de incursiuni ale dronelor în apropierea aeroporturilor și bazelor militare daneze, incidente care au dus la întreruperi în traficul aerian și la blocarea a mii de pasageri. Premierul danez Mette Frederiksen a calificat aceste incidente drept o formă de „război hibrid” și a sugerat că Rusia s-ar putea afla în spatele acestora. Ca reacție, Danemarca a interzis temporar zborurile cu drone civile.

Franţa şi Germania trimit trupe în întâmpinarea unei "ameninţări serioase"

Articolul continuă după reclamă

Franța a anunțat luni că a trimis 35 de militari, un elicopter FENNEC și sisteme active de contracarare a dronelor, numind situația "o amenințare serioasă".

În sprijin a sosit și fregata germană FSG Hamburg, care va contribui la supravegherea spațiului aerian în jurul capitalei daneze.

Copenhaga va găzdui miercuri summitul Consiliului European, axat pe apărare și războiul din ucraina Ucraina, urmat joi de reuniunea Comunității Politice Europene, la care vor participa lideri de pe întregul continent.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

danemarca summit ue drone
Înapoi la Homepage
Ce a făcut Valentina Pelinel zi de zi, în ultimii ani, pentru a se menţine în formă la 44 de ani
Ce a făcut Valentina Pelinel zi de zi, în ultimii ani, pentru a se menţine în formă la 44 de ani
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali. Cine joacă în locul lui Drăguș și Bancu
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali. Cine joacă în locul lui Drăguș și Bancu
Bărbatul din Iași care și-a omorât în bătaie soția bolnavă de cancer, apoi a fugit din țară cu amanta, a fost prins în Austria
Bărbatul din Iași care și-a omorât în bătaie soția bolnavă de cancer, apoi a fugit din țară cu amanta, a fost prins în Austria
Comentarii


Întrebarea zilei
Luați anunțurile de pe internet ca reper pentru prețul real al unei proprietăți?
Observator » Ştiri externe » Franța și Suedia trimit unități specializate în combaterea dronelor la Copenhaga înaintea summitului UE