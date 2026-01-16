FT: Plan UE de aderare accelerată a Ucrainei, oferit lui Zelenski în schimbul cedării de teritorii Rusiei

Comisia Europeană lucrează la un plan de schimbare a regulilor de aderare, pentru ca Ucraina să poată deveni membră UE mai repede decât termenul estimat de un deceniu, relatează Financial Times. Pentru acest avantaj, Kievul ar urma să accepte cedarea unor teritorii ucrainene către Rusia, în cadrul unui eventual acord de pace. Planul provoacă controverse majore în rândul statelor membre, care se tem că ar crea un precedent periculos. Nu este clar când ar urma să adere Ucraina în acest sistem, deşi planul de pace promovat de americani prevedea aderarea Ucrainei din 2027.

Comisia Europeană analizează posibilitatea de a schimba radical regulile de aderare, pentru a permite Ucrainei să intre mai repede în UE, mai ales dacă se ajunge la un acord de pace cu Rusia. În locul procesului obișnuit, lung și complex, s-ar aplica un model "în două trepte", numit "membership-lite", relatează Financial Times, citând mai mulţi oficiali europeni implicați în negocieri. Planul de reformă aflat în discuție la Comisia Europeană generează deja îngrijorări în capitalele europene, alarmate că ar avea implicații profunde.

Aderarea rapidă a Ucrainei la UE, pentru a fi de acord cu cedarea de teritorii

Ucraina a devenit oficial stat candidat la Uniunea Europeană la scurt timp după ce a fost invadată de Rusia în februarie 2022. Pentru Kiev, aderarea la UE este esențială pentru reconstrucția postbelică și o dovadă clară a orientării pro-occidentale a țării.

În planul de pace în 20 de puncte, eleborat de SUA, se face referire la aderarea Ucrainei la UE în 2027, în ciuda estimărilor de la Bruxelles că statul are nevoie de cel puțin 10 ani de reforme pentru a îndeplini criteriile stricte de aderare (adică după 2030). Oficialii de la Bruxelles sunt conştienţi că președintele Volodimir Zelenski s-ar putea vedea forțat să accepte condiții dure într-un eventual acord de pace, inclusiv cedarea de teritorii, aşa cum cere Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului.

Dar pentru ca o astfel de decizie, foarte nepopulară în Ucraina, să fie acceptată de oameni, Zelenski ar avea nevoie să o "vândă" cu un avantaj major. Acest beneficiu ar putea fi aderarea rapidă a Ucrainei la Uniunea Europeană, ca semn clar că țara are un viitor în Occident.

"Vremurile extraordinare cer măsuri extraordinare"

Planul discutat prevede ca Ucraina să intre în Uniune cu drepturi reduse. De exemplu, nu ar avea inițial drept de vot la summiturile liderilor și în reuniunile ministeriale. Conform propunerilor, Ucraina nu ar primi imediat toate beneficiile aderării, ci ar avea acces treptat la: segmente din piața unică europeană, subvenții agricole și fonduri de dezvoltare internă în funcție de îndeplinirea unor criterii post-aderare.

Ar fi o schimbare radicală față de regulile de aderare stabilite în 1993, care prevăd îndeplinirea completă a unui set extins de norme și politici înainte de admiterea în UE. "Vremurile extraordinare cer măsuri extraordinare... Nu subminăm procesul de extindere. Extindem conceptul de extindere. Regulile au fost scrise acum peste 30 de ani și trebuie să fie mai flexibile. Este o oportunitate care apare o dată la o generație și trebuie să o valorificăm", a spus un diplomat european de top implicat în discuţii.

"E o capcană întinsă de Putin și Trump, iar noi ne îndreptăm direct spre ea"

Însă unii se tem că ar afecta stabilitatea UE, ar reduce valoarea simbolică a aderării și ar nemulțumi celelalte țări candidate. "E o capcană întinsă de Putin și Trump, iar noi ne îndreptăm direct spre ea", a spus un alt diplomat european, referindu-se la riscul de diviziune în blocul comunitar.

"UE este din nou prinsă între ciocan și nicovală. Nu are de ales decât să grăbească aderarea Ucrainei, dar asta va deschide o cutie a Pandorei cu riscuri politice și de politici publice pe care nimeni de la Bruxelles nu le înțelege pe deplin", a explicat analistul geopolitc Mujtaba Rahman

Ungaria, care are relații tensionate cu Ucraina și o poziție prietenoasă față de Rusia, folosește dreptul de veto pentru a încetini sau împiedica aderarea Ucrainei. Oficialii europeni și ucraineni cred că, dacă SUA vor semna viitorul acord de pace, acest lucru va forța Budapesta să renunțe la opoziție.

Ursula von der Leyen a pus joi aderarea Ucrainei la UE pe seama negocierilor de pace: "Aderarea este atât o garanție de securitate în sine pentru Ucraina, cât și motorul esențial pentru creștere și prosperitate viitoare". Totuși, un grup mare de state membre, deși sprijină Ucraina, se opune ferm introducerii de excepții în regulamentele existente sau creării unui sistem de aderare în două viteze, susţin patru diplomați europeni.

"Nu poți avea un proces bazat pe merit cu o dată de finalizare prestabilită", a declarat unul dintre aceștia. "Dacă impui această idee statelor membre, nu o vor accepta niciodată", a avertizat un oficial european de rang înalt, subliniind că o astfel de măsură ar deschide un conflict între Bruxelles și capitalele europene.

Alți oficiali au declarat că schimbarea procesului de extindere ar afecta și aspirațiile altor țări candidate și ar ridica întrebări despre relația UE cu vecinii săi apropiați. Muntenegru și Albania au cel mai avansat proces de aderare și s-ar putea simți dezavantajate. De asemenea, apar întrebări legate de state precum Bosnia sau Turcia, care au înregistrat progrese minime sau deloc în ultimii ani.

Nu este clar cum ar fi afectate țările din Spațiul Economic European, precum Norvegia, care fac parte din piața unică, dar nu au drept de vot, sau alte state partenere apropiate, cum ar fi Regatul Unit. "Pui pe masă întrebări uriașe și dificile cu o astfel de propunere. Există atât de multe consecințe imprevizibile", a spus un al treilea diplomat european de rang înalt.

