FT: UE investeşte miliarde de euro într-un scut anti-drone folosind tehnologie ucraineană

Uniunea Europeană accelerează planurile pentru construirea unui "zid de drone" la granița de est, folosind tehnologie testată pe câmpul de luptă din Ucraina. Proiectul vine după incursiunile recente ale dronelor rusești în spațiul aerian al NATO și vizează o apărare comună, mai ieftină și mai eficientă decât sistemele actuale.

Incursiunile recente ale dronelor rusești în Polonia și România au scos la iveală o vulnerabilitate majoră: NATO folosește sisteme extrem de costisitoare pentru a doborî dispozitive relativ ieftine. În acest context, Bruxellesul a anunțat un plan pentru un "zid de drone", care să folosească experiența și tehnologia dezvoltate de Ucraina în războiul cu Rusia, informează Financial Times.

"Trebuie să construim un zid de drone la granița estică", a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. "Va fi o capabilitate europeană, dezvoltată împreună, desfășurată împreună și susținută împreună, care să poată răspunde în timp real".

O nouă eră a conflictelor

Von der Leyen a mai anunțat înființarea unei "alianțe a dronelor" împreună cu Kievul, sprijinită de o finanțare de 6 miliarde de euro, pentru a transforma inovațiile ucrainene în soluții industriale comune.

Polonia, statele baltice și Finlanda au început deja să își întărească frontierele, însă oficialii europeni avertizează că proiectul va fi eficient doar dacă va fi unitar și coordonat. "Nu putem avea un stat de frontieră care face un lucru și altul care face altceva. Rusia își va adapta atacurile la punctele noastre slabe", a punctat un oficial UE.

Membrii flancului estic al NATO urmează să primească aproape 100 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi destinate apărării, dintr-un total de 150 de miliarde strânse pe baza bugetului comun al UE.

Împrumuturile din cadrul programului Security Action for Europe "vor ajuta" la inițiativa zidului de drone, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, "dacă statele membre doresc să aibă o abordare comună pentru protejarea UE".

Daniela Hildenbrand, șefa diviziei de soluții anti-dronă a companiei germane de apărare Hensoldt, a afirmat că regiunea devine "puțin mai creativă în aranjamentele contractuale pentru a ne asigura că avem un scut de protecție general pentru Europa și NATO".

"Aceasta înseamnă să explorăm cum pot statele membre să aibă cadre multinaționale sau să se ajute reciproc cu capabilități", a adăugat ea.

Lecțiile învățate din Ucraina

De la începutul invaziei ruse, Kievul a dezvoltat metode inovatoare pentru a doborî dronele de atac Shahed, greu de detectat cu radarul clasic. Companiile ucrainene au creat o rețea națională de senzori acustici capabili să le identifice după sunet. Informațiile sunt apoi transmise unor echipe mobile dotate cu tunuri antiaeriene și mitraliere grele, o soluție mult mai ieftină decât folosirea rachetelor.

Președintele Volodimir Zelenski a oferit săptămâna trecută Poloniei instruire privind modalitățile de combatere a dronelor rusești, în special a celor de tip Shahed, fabricate în Iran. Ministerul Apărării de la Varșovia a transmis că "sunt în desfășurare discuții avansate între specialiști din ambele țări privind aprofundarea cooperării în domeniul sistemelor de drone și anti-dronă".

"Nu suntem pregătiți. Există o categorie întreagă de amenințări împotriva cărora Europa are dificultăți în a se apăra", a avertizat Max Enders, reprezentant al start-up-ului german Tytan, care produce interceptoare de drone folosite deja pe frontul ucrainean.

Enders a descris conflictul cu Rusia drept un "război al iterațiilor", în care ambele tabere își perfecționează vehiculele aeriene fără pilot și interceptoarele capabile să le doboare.

Țările baltice și România, interesate de modelul ucrainean

Lituania a început să adopte sistemul de detecție acustică, combinat cu echipe mobile, după modelul ucrainean. "Este prea costisitor să folosim avioane sau rachete. De aceea căutăm soluții mai ieftine și mai inteligente", a spus Karolis Aleksa, vice-ministrul Apărării din Lituania.

Letonia implementează o soluție similară, în timp ce România analizează modalități de a integra experiența ucraineană în planurile sale de securitate.

Generalul finlandez Markku Viitasaari a explicat că "întregul concept al războiului cu drone a schimbat natura conflictelor moderne". El a subliniat nevoia dezvoltării unor noi contramăsuri, capabile să răspundă eficient noilor tehnologii.

Pentru a acoperi vulnerabilitățile până la implementarea sistemelor moderne, NATO a lansat misiunea de apărare aeriană Eastern Sentry, desfășurând avioane de luptă, nave și sisteme de recunoaștere de la Finlanda până în Bulgaria.

