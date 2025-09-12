Moartea lui Charlie Kirk, activist MAGA, a provocat o undă de șoc și furie în rândul susținătorilor lui Donald Trump, scrie Reuters .

Furia extremei drepte a explodat. Cer răzbunare şi vorbesc de război civil după moartea lui Charlie Kirk - Getty Images

Unii susținători ai președintelui Trump au acuzat "stânga radicală" pentru asasinat, sugerând că moartea lui Kirk reprezintă rezultatul a ani de ostilitate față de mișcarea Make America Great Again. Pe rețelele sociale, au apărut postări care păreau să celebreze decesul său, alimentând sentimentul că conservatorii sunt ținte.

"Nu l-au putut învinge într-o dezbatere, așa că l-au asasinat", a scris o activistă conservatoare pe platforma X. Un utilizator anonim de pe X a descris moartea lui Kirk ca pe un punct critic, avertizând că țara "se află la granița dintre o ruptură politică și un război civil". "Cuvintele nu mai sunt suficiente", scria în postare.

Analiza a peste 3.000 de postări pe X și pe forumul pro-Trump Patriots.Win arată o combinație de durere, furie și radicalizare în creștere. Pe Patriots.Win au apărut mesaje care cereau răzbunare, iar unii comparau incidentul cu incendierea Reichstagului din 1933, sugerând sfârșitul democrației. În același timp, unele voci din comunitatea conservatoare au cerut prudență.

Articolul continuă după reclamă

Moartea lui Kirk amplifică apelurile la violență

Președintele Trump a condamnat atacul, dar a reiterat acuzațiile la adresa "stângii radicale și a spus că "trebuie să-i învingem cu forță". Totuși, a subliniat că Kirk a fost un avocat al nonviolenței. Mai mulți lideri republicani, precum Nancy Mace, au pasat responsabilitatea Partidului Democrat.

De partea cealaltă, lideri democrați precum Elizabeth Warren și Hakeem Jeffries au condamnat ferm crima și au cerut calm. "Violența politică NU este niciodată acceptabilă", a scris Jeffries pe X. Gavin Newsom a numit atacul "dezgustător, josnic și reprobabil" și a îndemnat la respingerea violenței politice în orice formă.

Comentatori de extremă dreaptă, precum Steve Bannon, au numit moartea lui Kirk "martiriul America First" și au îndemnat susținătorii să nu cedeze. În același timp, organizații precum Proud Boys au distribuit materiale care susțineau că activiștii de stânga ar fi ironizat decesul lui Kirk.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Când pleci de acasă, folosești aplicații pentru trafic ca să eviți aglomerația? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰