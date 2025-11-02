Furtună devastatoare în Brazilia. Un mort și zeci de răniți după prăbușirea unei structuri metalice

Tragedie în Brazilia. O persoană a murit și cel puțin 40 au fost rănite după ce o structură metalică s-a prăbușit în timpul unei furtuni violente, în toiul unei petreceri universitare în Sao Paulo. Rafalele de vânt au atins aproape 100 km/h, iar victima, un bărbat de 47 de ani, a fost lovită mortal de o creangă desprinsă dintr-un copac, potrivit Agerpres.

Accidentul a avut loc la ora două dimineaţa în spaţiul Aeropark Clube de Voo Desportivo din municipalitatea Regente Feijo din statul Sao Paulo, unde studenţi la medicină sărbătoreau un eveniment, când vântul a ajuns să bată cu 95 km/oră.

Victima, lovită mortal de o creangă desprinsă dintr-un copac

Victima este un bărbat în vârstă de 47 de ani care a murit din cauza unui traumatism cranian după ce a fost lovit de creanga unui copac.

Potrivit Apărării Civile, aşa cum a relatat agenţia de ştiri G1, doar trei persoane sunt încă spitalizate, în timp ce restul au suferit răni minore şi au fost deja externate.

Comitetul de studenţi care a organizat evenimentul s-a declarat "profund şocat de cele întâmplate" într-un mesaj postat pe conturile sale de socializare.

Organizatorii evenimentului, "profund şocaţi" de tragedie

"Comitetul, formată din studenţi care împărtăşesc acelaşi vis şi care au fost prezenţi şi ei la sărbătoare, este profund şocat de cele întâmplate. În acest moment, prioritatea noastră este să oferim sprijinul şi solidaritatea noastră deplină familiilor şi prietenilor victimelor", se arată în comunicat.

Apărarea Civilă menţine alerta meteo pe tot parcursul zilei de duminică în mai multe zone din statul Sao Paulo.

