România este la nivelul de alertă "albastru precaut" în acest moment, în contextul războiului declarat Iranului de către Israel și Statele Unite. Într-un interviu acordat Biancăi Iacob pentru observatornews.ro, generalul în rezervă Cristian Barbu consideră că ar trebui făcută o analiză - poate chiar în Consiliul Suprem de Apărare a Țării - pentru stabilirea nivelului de pericol în care se află țara noastră. Iar pericolul nu este zero, în condițiile în care România adăpostește pe teritoriul său baze militare ale Statelor Unite, iar Iranul are capabilitățile militare de a le ataca. Click AICI pentru interviul video sau accesați-l din galerie.

Generalul Barbu, despre nivelul de alertă din România: Se impune o analiză, poate chiar în CSAT

Bianca Iacob: În această dimineață am văzut un atac în tandem, Statele Unite ale Americii și Israel în Iran. Un atac care era cumva anunțat, nu știam exact când va fi și dacă va fi chirurgical sau la o proporție mai mare. Desigur, e un subiect foarte important și îl discutăm cu domnul general în rezervă, Cristi Barbu. Mulțumesc pentru explicațiile care vor veni. Domnule general, la ce să ne așteptăm în continuare? Război regional, pentru că deja vedem și răspunsul Iranului? În ce notă să luăm ce s-a întâmplat?

Cristian Barbu, general în rezervă: Din punct de vedere militar, orice conflict are zona de început care poate să genereze o amploare mai mare sau mai mică sau chiar să ducă la sfârșitul acțiunii militare. În ce fază suntem? Suntem în faza în care gruparea militar-americană, una extrem de importantă, generează în continuare o forță care ar putea să se desfășoară pe parcursul a două-trei săptămâni. Așadar, ne putem aștepta ca acest prim atac să fie urmat de alte atacuri, de o amploare ceva mai mare, cu alte ținte. Am văzut primele ținte din prima desfășurare a atacului, eliminarea unor factori de conducere, atacul unor baze militare iraniene, atacul asupra unor sisteme care ar putea să ducă la dezvoltarea ulterioară a acțiunilor iraniene în afară a teritoriului iranian. Așadar, în acest moment vorbim practic de faza întâi a unui posibil conflict local sau chiar regional.

Bianca Iacob: Vedem împărțită și Republica Islamică Iran. Într-o parte acționează israelienii potrivit surselor mele, partea de coastă e luată de către americani și răspunsul Iranului, bazele americane din regiunea Orientului Mijlociu atacate. Vom avea un ping-pong al bombardamentelor în următoarele zile pentru că deja vedem reacții ale statelor din Orientul Mijlociu. Încălcări ale suveranității și ajungem la ceea ce spuneați mai devreme, conflict regional extins.

Cristian Barbu: Da, sunt cele două faze pe care le vedem în acest moment cu privire la posibilitatea de acțiune-contraacțiune. Statele Unite pot acționa în acest moment din punct de vedere al sistemelor balistice, indiferent dacă sunt rachete de croazieră sau rachete cu traiectorie balistică, dar și aerian. Israelul poate de asemenea să acționeze, dar mai mult aerian, dar și cu sisteme balistice. Contraofensiva, să zicem, contraloviturile pe care le vedem de data aceasta, nu ca ofensivă terestră, ci ca ofensivă aeriană din partea Iranului, vor fi în afara teritoriului iranian, pentru că nu avem trupe în Iran. Ei vor încerca să lovească aceste aeronave, nu cred că vor reuși, dar vor reuși să lovească o serie întreagă de baze americane din zonă. De exemplu, iată, Bahrainul sau, eu știu, Emiratele Arabe Unite sau Arabia Saudită. Toate aceste atacuri însă se vor desfășura pe teritoriul acelor țări, pentru că bazele americane sunt pe teritoriul acelor țări, prin spațiul aerian, deci o încălcare gravă a tuturor tratatelor internaționale și de aici și riposta acelor state deja existentă în spațiul politic internațional.

Bianca Iacob: Ați zis bazele americane din zonă. Se vor rezuma doar la acele baze americane din zonă? Pentru că baze americane sunt și în Europa, de exemplu, inclusiv în România.

Cristian Barbu: Da, în acest moment, foarte bună întrebarea, în acest moment, sigur că se gândesc numai la aceste baze americane din zonă și nici chiar toate bazele americane, pentru că vor alege mai întâi țările neprietenoase, folosesc un termen al prietenilor iranieni, mă refer la cei din Moscova, și probabil că aici vor fi primele acțiuni. De altfel, așa am și văzut care au fost primele lovituri. Extinderea însă, din punct de vedere al loviturilor iraniene în zona europeană, după părerea mea, nu își are rostul. Ar intra într-un conflict cu țări NATO și de aici ar însemna o ripostă NATO, indiferent care ar fi această țară care ar aparține sistemului NATO. Și ar putea să ducă un conflict cu NATO, pentru că, spuneați de aliați, Rusia, dacă ne uităm și la China, nu vor să se bage în acest conflict, au alte probleme.

Bianca Iacob: Proxies, nu mai putem vorbi despre Proxies, Hezbollah, Hamas, poate doar rebelii Houti din Yemen cu ceva capabilități foarte, foarte reduse.

Cristian Barbu:Sigur, mai ales că cei din Hezbollah au fost deja astăzi un pic anihilați, în ceea ce probabil că aveau o minimă pregătire. Așadar, ca să extinzi o astfel de situație pentru țări din Europa, după părerea mea este exclus, dar pentru aceste baze americane, indiferent unde se află ele, mai la nord, mai la sud, în zona estică, atunci este posibil să vedem în continuare astfel de desfășurări cu lovituri aeriene. Ceea ce însă probabil că se va întâmpla în timpul imediat următor, va fi încercarea de a ataca aeronavele americane, dar mai ales navele maritime. Mă aștept să încerce să lovească portavionul Lincoln, unde se află undeva într-o zonă, destul de ușor de atacat. Nu știu dacă vor reuși să atace și celălalt portavion, portavionul Ford, pentru că se află în Marea Mediterană, este ceva mai departe, dar nu este exclus în acest moment ca un astfel de atac asupra navelor maritime să ducă la o escaladare a situației, pentru că orice lovitură va fi cumva anihilată și contralovitura americană.

Bianca Iacob: Și foarte scurt, pentru că nu pot să nu întreb asta, având în vedere situația de acolo, celula de criză de la MAE, toți ochii sunt către Orientul Mijlociu, avem nivelul de alertă albastru precaut. Ar trebui ca acest nivel de alertă să fie ridicat?