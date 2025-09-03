Video Gerard Depardieu, judecat pentru viol în Franţa. Actorul de 76 de ani, acuzat de actriţa Charlotte Arnould
Gerard Depardieu va fi judecat pentru viol în Franţa. Starul în vârstă de 76 de ani este acuzat că a agresat-o sexual pe actriţa Charlotte Arnould, în 2018. În apărarea sa, Depardieu a susţinut că relaţia a fost una consensuală. În mai, el a fost condamnat la 18 luni de închisoare cu suspendare pentru alte două cazuri de abuzuri sexuale, petrecute în timp ce filma în 2021.
Celebrul actor francez Gérard Depardieu a fost trimis în judecată de un tribunal penal din Paris, fiind acuzat de viol și agresiune sexuală asupra actriței Charlotte Arnould, într-un caz care datează din 2018, potrivit AP.
Acuzat de viol
Actorul Gerard Depardieu, unul dintre cei mai importanți și controversați actori ai cinematografiei franceze, va fi judecat la Paris pentru acuzațiile de viol și agresiune sexuală formulate de actrița Charlotte Arnould.
Decizia a fost confirmată marți, după ce judecătorul de instrucție a emis un ordin de trimitere în judecată.
„Simt o ușurare”, a scris Arnould pe Instagram, adăugând că hotărârea „restabilește o formă de adevăr judiciar”.
Avocata sa, Carine Durrieu-Diebolt, a descris decizia ca fiind un „moment de adevăr” în acest dosar. Cazul a început în 2018, când Arnould l-a acuzat pe Depardieu că ar fi violat-o în locuința sa din Paris.
Anul trecut, procurorii au solicitat oficial trimiterea dosarului în instanță.
