Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Germania ia în calcul să reintroducă armata obligatorie, dacă nu va strânge suficienţi militari voluntari

 Germania a adoptat un proiect de lege care va introduce serviciul militar voluntar. Ţara încearcă să întărească apărarea în faţa ameninţării ruse. Dacă numărul de voluntari pe care şi l-a propus nu va fi atins, armata ar putea deveni din nou obligatorie.

de Redactia Observator

la 27.08.2025 , 16:00
Germania ia în calcul să reintroducă armata obligatorie, dacă nu va strânge suficienţi militari voluntari Germania ia în calcul să reintroducă armata obligatorie, dacă nu va strânge suficienţi militari voluntari - Profimedia

Proiectul va merge acum în Bundestag, unde este probabil să fie dezbătut în detaliu şi ar putea suferi modificări, potrivit Agerpres care citează agenţia germană DPA.

O revenire la serviciul militar obligatoriu, aşa cum au cerut politicieni din Uniunea Creştin-Democrată (CDU), partidul cancelarului Friedrich Merz, nu a fost aprobată.

Armata germană (Bundeswehr) are nevoie de încă 80.000 de soldaţi activi. NATO consideră că este nevoie de o forţă de aproximativ 260.000 soldaţi pentru Germania pentru a se opune unui eventual atac, de exemplu dinspre Rusia.

Articolul continuă după reclamă

"Situaţia de securitate internaţională, mai ales postura agresivă a Rusiei, face acest lucru necesar", a declarat Boris Pistorius, ministrul apărării din Germania.

Noul serviciu militar ar urma să furnizeze pregătirea de bază pentru un număr mai mare de rezervişti. Planul va începe cu 15.000 de noi recruţi şi va introduce evaluări medicale obligatorii începând din 2027. 

În cazul în care aceste cifre nu sunt atinse, guvernul ar putea opta în schimb pentru restabilirea serviciului militar obligatoriu, sub rezerva aprobării parlamentare, potrivit ultimului proiect al proiectului de lege.

Germania şi-a încheiat programul anterior de serviciu militar obligatoriu în 2011 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

germania rusia militari voluntari armata obligatorie
Înapoi la Homepage
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: &#8220;Uitați-vă numai la ea!&#8221;
Iustina Luchian, reacție acidă după ce numele său a fost rostit de Ella Vișan la Insula Iubirii sezonul 9. Ce mesaj a transmis
Iustina Luchian, reacție acidă după ce numele său a fost rostit de Ella Vișan la Insula Iubirii sezonul 9. Ce mesaj a transmis
Ce studii are, de fapt, David Popovici. Secretul din spatele discursurilor impecabile ale campionului
Ce studii are, de fapt, David Popovici. Secretul din spatele discursurilor impecabile ale campionului
Comentarii


Întrebarea zilei
Intenţionaţi să renunțați la manichiura semi-permanentă din cauza riscurilor pentru sănătate?
Observator » Ştiri externe » Germania ia în calcul să reintroducă armata obligatorie, dacă nu va strânge suficienţi militari voluntari