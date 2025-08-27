Germania ia în calcul să reintroducă armata obligatorie, dacă nu va strânge suficienţi militari voluntari

Germania a adoptat un proiect de lege care va introduce serviciul militar voluntar. Ţara încearcă să întărească apărarea în faţa ameninţării ruse. Dacă numărul de voluntari pe care şi l-a propus nu va fi atins, armata ar putea deveni din nou obligatorie.

Proiectul va merge acum în Bundestag, unde este probabil să fie dezbătut în detaliu şi ar putea suferi modificări, potrivit Agerpres care citează agenţia germană DPA.

O revenire la serviciul militar obligatoriu, aşa cum au cerut politicieni din Uniunea Creştin-Democrată (CDU), partidul cancelarului Friedrich Merz, nu a fost aprobată.

Armata germană (Bundeswehr) are nevoie de încă 80.000 de soldaţi activi. NATO consideră că este nevoie de o forţă de aproximativ 260.000 soldaţi pentru Germania pentru a se opune unui eventual atac, de exemplu dinspre Rusia.

"Situaţia de securitate internaţională, mai ales postura agresivă a Rusiei, face acest lucru necesar", a declarat Boris Pistorius, ministrul apărării din Germania.

Noul serviciu militar ar urma să furnizeze pregătirea de bază pentru un număr mai mare de rezervişti. Planul va începe cu 15.000 de noi recruţi şi va introduce evaluări medicale obligatorii începând din 2027.

În cazul în care aceste cifre nu sunt atinse, guvernul ar putea opta în schimb pentru restabilirea serviciului militar obligatoriu, sub rezerva aprobării parlamentare, potrivit ultimului proiect al proiectului de lege.

Germania şi-a încheiat programul anterior de serviciu militar obligatoriu în 2011

