Germania propune calitatea de "membru asociat" Ucrainei. Europa nu ştie cum să negocieze cu Vladimir Putin

Cancelarul german Friedrich Merz dorește ca UE să ia în considerare oferirea de "calitate de membru asociat" Ucrainei. De asemenea, Merz dorește ca Uniunea Europeană să insufle o nouă viață discuțiilor care vizează încheierea a peste patru ani de război cu Rusia, potrivit unei scrisori trimisă joi de Merz.

Germania doreşte "participarea Ucrainei la reuniunile UE fără drept de vot"

Scrisoarea sa, adresată înalților oficiali ai UE, vine în timp ce blocul format din 27 de națiuni analizează dacă să încerce să lanseze propriile negocieri cu președintele rus Vladimir Putin, în timp ce discuțiile mediate de SUA sunt împotmolite iar atenția Americii se concentrează asupra războiului din Iran, relatează The Independent.

Conform propunerilor lui Merz, Ucraina ar participa la reuniunile UE, dar fără drept de vot, și ar avea, de asemenea, "membri asociați" fără drept de vot ai puternicei ramuri executive a blocului, Comisia Europeană și Parlamentul European.

Articolul continuă după reclamă

El a insistat că aceasta "nu ar fi o limită a calității de membru" și "ar merge mult mai departe" de Acordul de Asociere care guvernează în prezent relațiile UE-Ucraina. Merz a sugerat un "mecanism de revenire rapidă" în cazul în care Ucraina încalcă standardele democratice.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au reafirmat luna trecută că discuțiile oficiale de aderare cu Ucraina ar trebui deschise "fără întârziere", iar Merz a cerut, de asemenea, începerea acestui proces.

Zelenski: Ucraina a îndeplinit ot ce este necesar pentru acest progres

Miercuri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat semnele unui posibil progres în negocierile de aderare, declarând într-un discurs că este "foarte important pentru noi. Ucraina a îndeplinit tot ce este necesar pentru acest progres".

Țările candidate trebuie să își alinieze legislația în 35 de domenii de politică, sau „capitole”, de la standarde de justiție la reguli agricole și de pescuit. Toți cei 27 de membri ai UE trebuie să fie de acord înainte ca fiecare capitol să poată fi deschis și apoi din nou pentru ca acesta să fie închis.

Ungaria, în special, a blocat deschiderea negocierilor, dar cu un nou guvern acum instalat la Budapesta în această lună, această poziție s-ar putea schimba.

Totuși, planul lui Merz este puțin probabil să-i mulțumească pe oficialii europeni care susțin că aderarea la UE trebuie să fie un proces bazat pe merite, care se încheie numai după ce toate criteriile de referință au fost îndeplinite.

Însă liderul german a spus că abordarea sa ar trebui extinsă și la alte țări care așteaptă să se alăture, în special cele din Balcanii de Vest, unde liderii UE urmează să se întâlnească pentru un summit luna viitoare.

Referitor la război, Merz a scris că propunerea sa "va ajuta la facilitarea discuțiilor de pace în curs, ca parte a unei soluții de pace negociate. Acest lucru este esențial nu numai pentru securitatea Ucrainei, ci și pentru securitatea întregului continent".

Ucraina consideră aderarea la UE ca o "garanție de securitate" pentru un viitor stabil odată ce războiul se va termina. Cea mai bună garanție ar fi aderarea la NATO, dar administrația Trump insistă că acest lucru nu se poate întâmpla, iar alții sunt precauți în privința aderării sale în timp ce luptele continuă.

Europa nu ştie cum să negocieze cu Vladimir Putin

Pe măsură ce eforturile de mediere conduse de SUA au eșuat, țările UE au început să dezbată dacă să lanseze o cale paralelă de negociere și cine ar putea media în numele lor în cazul puțin probabil în care Putin ar putea fi de acord să discute cu ele.

La începutul acestei luni, Costa a declarat că "trebuie, la momentul potrivit, să purtăm discuții cu Rusia pentru a aborda problemele noastre comune privind securitatea". El a spus că acest lucru nu ar trebui să "perturbe" discuțiile conduse de SUA, dar că este important ca Europa să își abordeze propriile preocupări legate de securitate.

De atunci, în mass-media europeană au circulat speculații despre posibili negociatori ai UE, inclusiv fosta cancelară germană Angela Merkel, vorbitoare de limbă rusă care îl cunoaște bine pe Putin, și fostul șef al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi.

Putin a sugerat că ar putea discuta cu Gerhard Schroder, un alt fost cancelar german. Însă oficialii au turnat apă rece asupra acestei idei chiar și în Germania, unde legăturile lui Schröder cu sectorul energetic rusesc și relația sa de prietenie cu Putin i-au afectat poziția politică după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022.

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat că "nu ar fi foarte înțelept" să se permită lui Putin să numească un negociator și, în special, un "lobbyist de nivel înalt pentru companiile de stat rusești".

Zelenski a salutat un rol european, declarând duminică că "Europa trebuie să fie implicată în negocieri. Este important ca Europa să aibă o voce și o prezență puternică în acest proces și merită să se stabilească cine va reprezenta Europa în mod specific".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰