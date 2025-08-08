Germania suspendă exporturile militare către Israel după planul de a ocupa oraşul Gaza. Reacţii dure în lume

Germania anunță că suspendă exporturile militare către Israel, ca reacție la planul lui Benjamin Netanyahu de a prelua controlul asupra orașului Gaza. Devine "din ce în ce mai dificil de înţeles" cum planul militar israelian va permite atingerea obiectivelor sale în Fâşia Gaza şi "în aceste circumstanţe, guvernul german nu autorizează, până la noi ordine, exporturi de echipamente militare susceptibile să fie utilizate în Fâşia Gaza", a declarat cancelarul într-un comunicat.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că guvernul de la Berlin nu va aproba niciun export de armament care ar putea fi folosit în Fâşia Gaza; măsura este valabilă până la noi ordine, ca reacţie la intenţia Israelului de a-şi extinde operaţiunile militare în teritoriul palestinian, relatează Reuters.

Merz a anunţat suspendarea exporturilor de arme pe care Israelul le-ar putea utiliza în Gaza

Cabinetul de securitate israelian aprobase cu câteva ore mai devreme un plan de preluare a controlului în oraşul Gaza, în ciuda criticilor tot mai intense care vizează politica Israelului atât pe plan intern, cât şi în străinătate, după aproape doi ani de război împotriva mişcării islamiste palestiniene Hamas.

Merz a afirmat că este dreptul Israelului să dezarmeze Hamas şi să încerce eliberarea ostaticilor israelieni din Fâşia Gaza, dar "guvernul german crede că acţiunile militare chiar mai dure (...) decise de cabinetul israelian noaptea trecută fac tot mai greu de priceput cum pot fi atinse aceste obiective".

Aliaţii de extremă dreapta din coaliţia de guvernământ israeliană condusă de premierul Benjamin Netanyahu insistă ca Israelul să preia în întregime controlul în teritoriul palestinian respectiv, deşi militarii au avertizat că astfel ar fi puse în pericol vieţile ostaticilor aflaţi încă acolo.

Cancelarul german a comunicat că pentru ţara sa priorităţile principale sunt eliberarea ostaticilor şi negocierea unui armistiţiu în Gaza. El şi-a declarat totodată preocuparea profundă pentru suferinţele provocate de conflict civililor palestinieni din Gaza.

În iunie, parlamentul de la Berlin a consemnat că licenţele de export de echipamente militare în valoare de 485 de milioane de euro către Israel au fost acordate între 7 octombrie 2023 - data atacului Hamas împotriva Israelului care a declanşat războiul - şi 13 mai anul acesta.

Planul Israelului de ocupare a oraşului Gaza a stârnit critici internaţionale

Cabinetul de securitate a aprobat în noaptea de joi spre vineri un plan prezentat de prim-ministrul Benjamin Netanyahu vizând preluarea controlului oraşului Gaza, devastat de război şi aflat în plină criză umanitară. Anunţul a fost urmat de numeroase reacţii internaţionale.

Guvernul israelian "trebuie oprit imediat", a declarat Înaltul Comisar pentru drepturile omului Volker Türk într-un comunicat. Acest plan "merge împotriva deciziei Curţii Internaţionale de Justiţie potrivit căreia Israelul trebuie să pună capăt ocupaţiei sale cât de curând posibil, împotriva implementării soluţiei cu două state şi a dreptului palestinienilor la autodeterminare", a adăugat Turk.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut vineri apel la Israel să revină asupra planului său pentru Gaza. "Guvernul israelian trebuie să revină asupra deciziei sale de a-şi prelungi operaţiunea militară în Gaza", a postat şefa executivului UE pe reţeaua socială X. "O încetare a focului este necesară imediat", a afirmat ea.

"Condamnăm cu fermitate decizia guvernului israelian de a intensifica ocupaţia militară în Gaza", a declarat ministrul spaniol de externe Manuel Albares, estimând că acest plan "nu va provoca decât mai multă distrugere şi suferinţă". "Un armistiţiu permanent, intrarea masivă şi imediată de ajutor umanitar şi eliberarea tuturor ostaticilor sunt urgente. Pacea definitivă în regiune nu va fi atinsă decât implementând soluţia celor două state, care include un stat palestinian realist şi viabil", a adăugat pe X şeful diplomaţiei spaniole.

Belgia a decis să o convoace pe ambasadoarea Israelului la Ministerul de Externe. "Obiectivul este de a depune mărturie cu claritate privind totala noastră dezaprobare faţă de această decizie", a explicat ministrul belgian de externe, Maxime Prévot. "Decizia guvernului israelian de a-şi intensifica ofensiva în Gaza este o eroare îşi îl îndemnăm să o reconsidere imediat", a estimat prim-ministrul britanic Keir Starmer într-un comunicat. "Această acţiune nu va contribui cu nimic la încheierea conflictului şi nici la obţinerea eliberării ostaticilor. Nu va face decât să creeze mai multe masacre", a conchis el.

Turcia a făcut "apel la comunitatea internaţională să-şi asume responsabilităţile în vederea împiedicării aplicării" planului israelian. nAcesta "vizează strămutarea cu forţa a palestinienilor de pe propriul pământ făcând Gaza de nelocuit", a estimat Ministerul turc al Afacerilor Externe într-un comunicat. Arabia Saudită a denunţat vineri planul israelian vizând preluarea controlului oraşului Gaza şi a acuzat Israelul că provoacă "foamete" şi "epurare etnică" în teritoriul palestinian.

Riadul "condamnă în termenii cei mai puternici decizia autorităţilor de ocupaţie israeliene de a ocupa oraşul Gaza" şi a "condamnat categoric continuarea crimelor de foamete, practicilor brutale şi epurării etnice împotriva poporului palestinian frate", a declarat Ministerul saudit al Afacerilor Externe pe reţea X.

Beijingul şi-a exprimat "îngrijorarea gravă", îndemnând Israelul "să pun capăt imediat acţiunilor sale periculoase". "Gaza aparţine poporului palestinian şi face parte integrantă din teritoriul palestinian", a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe într-un răspuns scris către AF

