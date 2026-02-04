Gluma pentru care un comediant rus a primit aproape şase ani de închisoare

Un comediant rus de stand-up, Artemi Ostanin, a fost condamnat miercuri pentru incitare la ură și a primit o pedeapsă de aproape șase ani de închisoare pentru o glumă făcută despre un veteran de război fără picioare, care a stârnit indignare în rândul naționaliștilor și bloggerilor militari, relatează Reuters.

Potrivit Reuters, un reporter al agenţiei prezent în sala de judecată a relatat că Ostanin a fost condamnat la cinci ani și nouă luni de închisoare și amendat cu aproximativ 3.900 de dolari.

Aceasta este cea mai recentă dintr-o serie de hotărâri prin care autoritățile au sancționat dur persoanele considerate vinovate de faptul că au vorbit necuviincios sau fals despre armata rusă, într-un moment în care aceasta este implicată în războiul din Ucraina.

Ostanin a fost, de asemenea, condamnat pentru "ofensarea sentimentelor creștinilor" din cauza unei alte glume despre Iisus, care i-a indignat pe naționaliștii ortodocși.

"Arestarea mea și modul în care am fost tratat au fost o pedeapsă suficientă pentru orice ofensă pe care aș fi provocat-o", a declarat Ostanin în timpul procesului.

Rusia a adoptat legi ample de cenzură în 2022, la scurt timp după ce a intrat în război cu Ucraina. De atunci, figuri și organizații pro-Kremlin au denunțat public persoanele considerate că au încălcat aceste legi și le-au reclamat autorităților.

Problemele lui Ostanin au început după ce a susținut un spectacol în fața unui public restrâns, în martie anul trecut, și a glumit despre un veteran de război sărac, care își pierduse picioarele după ce fusese aruncat în aer de o mină și care era nevoit să se deplaseze pe un skateboard, iar acesta a spus că "l-a călcat pe picior pe comediant în timp ce traversa un pasaj subteran din Moscova".

Ostanin s-a referit, de asemenea, la un scaun cu rotile ca la un "transportor de cioturi".

Comediantul nu era cunoscut la nivel național la acea vreme, iar o înregistrare video cu momentul în care a spus poanta arăta un panel de patru colegi comedieni rămânând impasibili, în timp ce câțiva membri ai publicului râdeau.

Însă filmarea a fost preluată de bloggeri de război și de naționaliști pe aplicația Telegram, devenind virală, iar criticii l-au acuzat pe Ostanin că a depășit o limită prin batjocorirea grosolană a veteranilor care își riscă viața pe câmpul de luptă.

Sorok Sorokov, un grup influent naționalist ortodox, a declarat că mulți ruși nu au înțeles că vremurile s-au schimbat și că statul ar trebui să-și înăsprească controlul asupra acestor spectacole pentru a opri ceea ce au numit un "declin general al valorilor morale".

"În ultimii ani, comedianții au depășit frecvent liniile roșii și au făcut glume pe teme care sunt tabu în orice societate normală", a declarat Gheorghi Soldatov, directorul centrului pentru drepturile omului al grupului.

Speriat de reacția negativă provocată de spectacolul său, Ostanin a încercat să fugă din Rusia în martie anul trecut, dar a fost arestat de poliție în Belarus, un aliat apropiat al Rusiei, și adus înapoi la Moscova pentru a răspunde acuzațiilor.

Întrebat miercuri de judecător dacă a înțeles sentința, Ostanin a răspuns: "La naiba cu practica voastră judiciară. Nu, nu o înțeleg."

