Grecia interzice accesul la rețelele sociale copiilor sub 15 ani. Când intră în vigoare măsura

Grecia anunță una dintre cele mai dure măsuri din Europa împotriva dependenței digitale: accesul copiilor sub 15 ani la rețelele de socializare va fi interzis începând cu 1 ianuarie 2027. Decizia, justificată prin efectele negative asupra dezvoltării tinerilor, vine în contextul unui val de inițiative similare la nivel internațional și pune presiune pe Uniunea Europeană să adopte reguli mai stricte.

"Am decis să mergem mai departe cu o măsură dificilă, dar necesară: interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la reţelele de socializare", a explicat premierul Kyriakos Mitsotakis, specificând că legislaţia va fi adoptată în această vară, iar interdicţia va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.

"Grecia este una dintre primele ţări din lume care adoptă o astfel de măsură", a declarat premierul, adăugând că pune presiune pe Uniunea Europeană să urmeze acest exemplu, potrivit Agerpres.

Articolul continuă după reclamă

Australia a fost prima ţară care a legiferat pe această temă, adoptând o legislaţie care a intrat în vigoare la sfârşitul anului 2025, care impune platformelor să se asigure că utilizatorii au cel puţin 16 ani şi să şteargă conturile aparţinând utilizatorilor minori.

Facebook, Instagram, X, Threads, Snapchat, TikTok, precum şi Twitch şi concurentul său australian Kick, s-au conformat noii legislaţii, sub sancţiunea unor amenzi de până la 28 de milioane de euro.

Alte țări adoptă măsuri similare împotriva dependenței digitale

Pentru a-i proteja pe adolescenţi de algoritmii adictivi ai reţelelor de socializare, Franţa adoptă şi ea această măsură, la fel ca şi Danemarca şi Spania.

Prim-ministrul grec a ales o reţea de socializare populară în rândul tinerilor utilizatori pentru a face acest anunţ şi s-a adresat direct tinerilor: "Ştiu că unii dintre voi veţi fi furioşi (...) Scopul nostru nu este să vă distanţăm de tehnologie, ci să combatem dependenţa de anumite aplicaţii care vă dăunează inocenţa şi libertatea", a subliniat el.

"Ştiinţa este clară: când un copil stă în faţa ecranelor ore în şir, creierul său nu se odihneşte", a adăugat el.

Premierul Mitsotakis i-a asigurat, de asemenea, pe părinţi că această măsură "este doar un instrument care nu le va înlocui niciodată prezenţa".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sărbătoriţi Paştele acasă sau plecaţi în vacanţă? Acasă În vacanţă

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰