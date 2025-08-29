Guvernatoarea Consiliului Rezervei Federale, adică Banca Centrală a SUA, dă în judecată Casa Albă după demiterea sa de către Donald Trump, a anunţat avocatul acesteia.

Avocaţii lui Cook le cer judecătorilor să o protejeze de această manevră. Apărătorul Lisei Cook spune că preşedintele Statelor Unite nu are autoritatea de a o înlătura din funcţie, mai ales că se bazează exclusiv pe o scrisoare de sesizare, care nu are fundament legal sau factual.

Această acţiune în justiţie are ca scop să contracareze "tentativa fără precedent şi ilegală a preşedintelui Trump de a o revoca pe guvernatoare Cook, care, dacă va reuşi, va constitui un precedent în istoria Consiliului" Guvernatorilor, scriu apărătorii Lisei Cook în sesizare, citaţi de News.ro.

Lisa Cook, acuzată de fraudă de către Departamentul de Justiţie

Articolul continuă după reclamă

Donald Trump a dat-o afară pe Lisa Cook pe fondul unor acuzaţii de fraudă. Departamentul de Justiţie, obedient lui Trump după ce acesta a făcut înlocuiri masive în structura ministerului, a deschis săptămâna trecută o anchetă penală pe numele Lisei Cook. S-a întâmplat după ce şeful Agenţiei Federale pentru Finanţarea Locuinţelor a acuzat-o că ar fi făcut declaraţii false în mai multe cereri de credit ipotecar.

"Documentele referitoare la aceste împrumuturi i-au fost prezentate preşedintelui. El are, deci, motivul să ceară destituirea acestei persoane", a declarat joi, într-o conferinţă de presă, secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Lisa Cook este acuzată că ar fi semnat documente pentru locuinţe atât din Michigan, cât şi Georgia, dar a declarat că fiecare era reşedinţa sa principală, doar pentru a obţine condiţii mai avantajoase de împrumut.

