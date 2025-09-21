Antena Meniu Search
Guvernul taliban respinge apelul lui Trump pentru cedarea bazei aeriene Bagram

Guvernul afgan condus de talibani a respins solicitarea lui Donald Trump de a ceda baza aeriană Bagram. Purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a declarat că independența și integritatea teritorială a Afganistanului sunt de cea mai mare importanță.

de Redactia Observator

la 21.09.2025 , 14:56
Guvernul taliban respinge apelul lui Trump pentru cedarea bazei aeriene Bagram Vehicule militare talibane defilează pentru a sărbători cea de-a treia aniversare a preluării puterii în Afganistan de către talibani, la baza aeriană Bagram, în Bagram, provincia Parwan, pe 14 august 2024. - Profimedia

Guvernul taliban a respins duminică solicitarea fostului președinte al SUA, Donald Trump, de a ceda baza aeriană Bagram, la patru ani de la retragerea armatei americane din Afganistan. În 2021, americanii s-au retras, iar baza, modernizată de SUA, a fost preluată de talibani, informează Mediafax.

Purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a respins cererea lui Trump și a îndemnat SUA să adopte o politică de "realism și raționalitate", potrivit AP. Mujahid a scris pe X că Afganistanul a avut o politică externă orientată spre economie și a căutat relații constructive cu toate statele, pe baza unor interese reciproce. În toate negocierile bilaterale, americanilor li s-a transmis în mod constant că independența și integritatea teritorială a Afganistanului sunt de cea mai mare importanță, a adăugat el.

Apel la respectarea angajamentelor asumate de SUA

Articolul continuă după reclamă

"Trebuie reamintit că, în temeiul Acordului de la Doha, Statele Unite s-au angajat că nu vor folosi forța și nu vor amenința integritatea teritorială sau independența politică a Afganistanului și nici nu se vor amesteca în afacerile sale interne", a mai spus Mujahid. SUA trebuie să rămână fidele angajamentelor sale, a conchis el.

Nu se știe ce discuții au avut loc între oficialii americani și cei afgani cu privire la baza aeriană. Trump i-a amenințat pe talibani și a sugerat că aceștia ar putea fi deschiși la revenirea armatei americane.

