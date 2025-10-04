Planul de pace a lui Donald Trump pare să dea roade. Hamas a declarat că e de acord să elibereze toţi ostaticii israelieni, dar că va cere negocieri cu privire la multe dintre celelalte condiţii. Anunţul vine la câteva ore după ce Trump a ameninţat că se va dezlănţui iadul dacă gruparea nu acceptă oferta. Israelul e şi el pregătit să pună în aplicare prima fază a planului de pace.

Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite sunt foarte aproape de obținerea păcii în Orientul Mijlociu, după ce Hamas a acceptat o parte din planul său de încetare a conflictului. Liderul de la Casa Albă a afirmat că prioritatea imediată este eliberarea ostaticilor și oprirea ofensivei israeliene din Gaza.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La scurt timp după declarațiile sale, biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a transmis că Israelul este pregătit să implementeze prima fază a planului american de pace, prezentat la începutul săptămânii. Totuși, oficialii israelieni au subliniat că mai există numeroase necunoscute, printre care poziția Hamas privind dezarmarea, o condiție considerată esențială de către partea israeliană.

Articolul continuă după reclamă

Hamas: "Administrarea Fâşiei Gaza de către forţe străine este inacceptabilă"

Potrivit Associated Press, Hamas a confirmat că va elibera toți ostaticii rămași în Gaza, fie vii, fie morți, și că va renunța la controlul asupra teritoriului. În același timp, reprezentanții grupării au precizat că alte aspecte ale acordului necesită negocieri suplimentare între facțiunile palestiniene.

"Pentru palestinieni, problema administrării Fâșiei Gaza de către forțe străine este inacceptabilă. Niciun palestinian nu o acceptă, nici Hamas și nici alte grupuri", a declarat Osama Hamdan, oficial Hamas.

Între timp, tensiunile cresc și pe plan internațional. Armata israeliană a interceptat o flotilă umanitară care transporta ajutoare destinate populației din Gaza, gest ce a amplificat criticile la adresa Israelului.

În Italia, peste două milioane de oameni au participat la o grevă generală de o zi, în peste 100 de orașe, în semn de solidaritate cu palestinienii. La Milano, protestatarii au blocat drumurile și au aruncat obiecte în direcția forțelor de ordine. Poliția a intervenit cu fumigene pentru a dispersa mulțimea.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰