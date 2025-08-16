Brandul rusesc care comercializează pulovere albe cu acronimul URSS, precum cel purtat vineri de ministrul de externe rus Serghei Lavrov la sosirea sa în Alaska, a epuizat întregul stoc, potrivit unui post de televiziune rus.

Hanoracele cu "URSS" s-au vândut ca pâinea caldă, după imaginile virale cu Lavrov în Alaska - Twitter

Conform REN TV, această informaţie a fost confirmată de mai mulţi clienţi care nu au putut achiziţiona articolul, ceea ce a stârnit agitaţie vineri, după ce imaginile cu ministrul Lavrov au devenit rapid virale.

Între timp, creatoarea mărcii, Ekaterina Varlakova, a declarat că pentru ea este "o mare onoare şi o bucurie" că şeful diplomaţiei ruse a purtat puloverul cu acronimul CCCP (URSS, în rusă).

La sosirea sa la summitul din Alaska dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump, Lavrov a îndemnat ''să nu se anticipeze evenimentele".

Articolul continuă după reclamă

Lavrov, împreună cu consilierul prezidenţial Iuri Uşakov, face parte din delegaţia "restrânsă" care îl însoţeşte pe Putin în prima parte a discuţiilor cu Trump.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Spuneți "La mulți ani!" și de Adormirea Maicii Domnului? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰