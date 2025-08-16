Hanoracele cu "URSS" s-au vândut ca pâinea caldă, după imaginile virale cu Lavrov în Alaska
Brandul rusesc care comercializează pulovere albe cu acronimul URSS, precum cel purtat vineri de ministrul de externe rus Serghei Lavrov la sosirea sa în Alaska, a epuizat întregul stoc, potrivit unui post de televiziune rus.
Conform REN TV, această informaţie a fost confirmată de mai mulţi clienţi care nu au putut achiziţiona articolul, ceea ce a stârnit agitaţie vineri, după ce imaginile cu ministrul Lavrov au devenit rapid virale.
Între timp, creatoarea mărcii, Ekaterina Varlakova, a declarat că pentru ea este "o mare onoare şi o bucurie" că şeful diplomaţiei ruse a purtat puloverul cu acronimul CCCP (URSS, în rusă).
La sosirea sa la summitul din Alaska dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump, Lavrov a îndemnat ''să nu se anticipeze evenimentele".
Lavrov, împreună cu consilierul prezidenţial Iuri Uşakov, face parte din delegaţia "restrânsă" care îl însoţeşte pe Putin în prima parte a discuţiilor cu Trump.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰