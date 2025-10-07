Nimeni nu-l mai înţelege pe preşedintele Franţei, Emmanuel Macron. Liderul de la Palatul Elysee i-a cerut premierului demisionar Sebastien Lecornu să mai rămână în funcţie încă 48 de ore pentru a reface guvernul şi a gestiona criza. Acum, apropiaţii lui Macron încep să-i întoarcă spatele şi îi cer să organizeze alegeri prezidenţiale anticipate.

Un preşedinte singur, pe malurile Senei. Este imaginea cu Emmanuel Macron care a făcut înconjurul lumii. A fost surprină după ce Sébastien Lecornu, premierul numit cu nicio lună în urmă, şi-a dat demisia. După plimbarea solitară, Macron l-a sunat tot pe Lecornu şi i-a cerut ca în următoarele 48 de ore tot el sa poarte negocieri pentru crearea unei coaliţii de guvenrnare, o decizie pe care nu o mai înţeleg nici aliaţii săi.

Edouard Philippe, cel care i-a fost premier în primul mandat, îi cere demisia.

Gabriel Attal, cel mai tânăr premier al Franţei, numit tot de Macron, îi cere şi el să plece din fruntea ţării.

Analiştii politici de la Paris cred însă că Emmanuel Macron se află în faţa unei decizii imposibile şi încearcă să câştige timp. Are pe masă mai multe scenarii: să numească un nou premier şi să spere ca acesta va reuşi să formeze un guvern, să dizolve Adunarea Naţională şi să convoace alegeri parlamentare anticipate sau să îşi dea demisia. În ultimele două scenarii, riscă să aducă la putere partide extremiste.

Adunarea Naţională, formaţiunea de extremă dreaptă, condusă de Marine Le Pen, este favorită în sondaje.

Le Pen nu vrea alegeri prezidenţiale anticipate, ci doar parlamentare, şi speră că protejatul ei, Jordan Bardella, noul star al politicii franceze, să fie noul premier al ţării.

Noul Front Popular îi cer lui Macron să desemneze un premier din rândurile lor sau să plece.

S-a ajuns aici după ce Sebastian Lecornu, desmenat premier luna trecută de Macron, a renunţat la funcţie la nici 14 ore după ce formase un nou guvern, pentru că unii dintre miniştri propuşi nu au vrut să lucreze împreună.

