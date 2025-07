Hulk Hogan și-a început cariera în 1977 și a devenit rapid o figură emblematică. Nu a fost doar un campion. A fost vocea şi forţa care au scos wrestlingul din umbră, l-au adus în lumina reflectoarelor şi l-au transformat nu doar în sport, ci şi în formă de divertisment. A câștigat nu mai puțin de 12 titluri mondiale, în cele mai importante divizii din lume. Totul a venit însă cu sacrificii imense, după cum singur recunoştea.

Hulk Hogan: Am trăit câțiva dintre cei mai grei ani pe care mi-i pot imagina. Am eșuat lamentabil, am pierdut totul pe plan personal. Întreaga mea viață personală a fost dată peste cap. Mi-am pierdut familia. Am pierdut totul

De mai mulţi ani, Hogan avea probleme de sănătate. A avut 25 de operații în ultimii zece ani, inclusiv la coloana vertebrală, șold și genunchi.

Hulk Hogan: Nu cred că mulți oameni știau ce se întâmplă în viața mea. Și dacă pot să-mi ridic capul, după tot prin ce am trecut, vreau să le spun tuturor să nu renunțe, să rămână pozitivi, că viața e frumoasă. Totul va fi bine

În ultima lună, starea de sănătate a fostului luptător s-a deteriorat. Ba chiar s-a zvonit că ar fi în comă, lucru negat însă de familie. Ieri dimineaţă, medicii au fost chemaţi la reşedinţa lui Hogan din Clearwater, Florida, l-au transportat la spital, dar nu l-au mai putut salva.

Fan Hulk Hogan: A fost o legendă. Chiar însemna ceva pentru oameni, era un rege al scenei. Era şef peste divertisment

Fan Hulk Hogan: Nu va mai fi altul ca Hulk. L-am întâlnit la farmacie, am făcut o fotografie cu el

Hulk Hogan nu a făcut senzaţie doar în ring. Luptătorul a apărut în mai multe multe filme și seriale, printre care și Rocky III.

Pe numele real Terry Bollea, luptătorul a primit numele de scenă "Hulk" pentru că era mai masiv chiar şi decât Lou Ferrigno, culturistul care îl juca pe "Incredibilul Hulk" în serialul TV.

În ultimii ani, s-a alăturat mişcării MAGA. A apărut la mai multe evenimente ale preşedintelui american Donald Trump pentru care a făcut și campanie înainte de alegerile din noiembrie anul trecut.

Donald Trump, preşedintele Statelor Unite: Ştiu ce e divertismentul, dar când obişnuia să ridice un bărbat de 150 de kilograme peste umeri şi apoi să-l arunce două rânduri în public, am zis că poate e, poate nu e divertisment, dar e un tip foarte puternic, asta pot să vă spun. M-am uitat de multe ori. Nu sunt mulţi atleţi care pot face asta

Născut pe 11 august 1953, Hulk Hogan intră în istorie drept cel mai cunoscut star din wrestlingul profesionist, cunoscut pentru mustața sa blondă distinctivă și bentițele colorate. Hogan a cucerit de șase ori titlul WWE Championship, primul în 1984. A câștigat și Royal Rumble în 1990 și 1991, fiind primul care a reușit două victorii consecutive. În 2005, Hogan a fost inclus în WWE Hall of Fame. A fost eliminat în 2015, după un scandal legat de comentarii rasiste, dar a fost reintrodus în 2020 ca membru al NWO, o nouă organizaţie pentru wrestlingul profesionist înfiinţată chiar de el.

