Video Imaginea desemnată "fotografia anului". Cadrul spectaculos surprins de un fotograf austriac

Imaginea unui râs surprins în timpul vânătorii a fost desemnată "Fotografia anului". Intitulată "rozătoarea zburătoare", lucrarea îi aparține fotografului austriac Josef Stefan și a fost realizată în regiunea spaniolă Ciudad Real, în timpul unei excursii de două săptămâni.

de Redactia Observator

la 26.03.2026 , 14:09

Fotografia a avut 24 de competitori pentru medial de aur, iar 85 de mii de pasionaţi au votat. Printre finaliști s-au numărat cadre spectaculoase, precum imaginea unor urși polari din Golful Hudson, Canada, sau al unor păsări flamingo surprinse în zbor în apropierea unei gropi de gunoi, din Namibia. 

Peste 85.000 de persoane au votat în competiția anuală organizată de Muzeul de Istorie Naturală din Londra, alegând dintre 24 de fotografii finaliste. Această selecție a fost realizată dintr-un total de 60.636 de imagini înscrise și este separată de competiția principală, al cărei câștigător a fost anunțat în luna octombrie, relatează CNN

Momentul surprins a fost unul rar: fotograful a povestit că râsul a apărut pe neașteptate cu prada în gură, apoi a început să o arunce în aer și să se joace cu ea timp de aproximativ 15 - 20 de minute, înainte de a dispărea în vegetație pentru a o mânca.

Râsul iberic, recunoscut după urechile sale cu smocuri și blana roșcată pătată, a fost cândva unul dintre cele mai periclitate mamifere din lume, fiind extrem de dificil de fotografiat în sălbăticie.

