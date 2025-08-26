Imagini înfricoşătoare surprinse în Statele Unite. O furtună violentă de praf a înghiţit în cateva minute mai multe părţi din statul Arizona, iar cel mai afectat a fost oraşul Phoenix. Zidul gros de praf a lăsat zeci de mii de oameni fără curent, iar zborurile de pe aeroport au fost decalare cu ore întregi. Fenomen e cunoscut şi sub numele de "haboob", adică o furtună de praf adusă de rafalele puternice ale furtunilor cu descărcări electrice.

Un nor uriaș de praf s-a abătut luni asupra zonei metropolitane Phoenix, însoțit de furtuni, care au lăsat zeci de mii de oameni fără energie electrică și au blocat temporar zborurile de pe aeroportul orașului, scrie AP.

Aproximativ 39.000 de persoane au rămas fără energie electrică în Arizona, potrivit PowerOutage.us.

Vântul și furtuna au redus vizibilitatea la un sfert de milă în zona metropolitană Phoenix. Departamentul Transporturilor din Arizona a scris într-o postare pe platforma socială X că oamenii nu ar trebui să conducă în timpul unei furtuni de praf.

Avioanele de la Aeroportul Internațional Phoenix au fost temporar blocate la sol din cauza "condițiilor meteorologice extreme", a declarat Heather Shelbrack, reprezentanta aeroportului.

