Tensiuni fără precedent în Georgia! Mii de protestatari pro-europeni au ieşit pe străzile Capitalei şi au încercat să ia cu asalt Palatul Prezidenţial. Aceştia acuză guvernul de fraudă electorală şi de blocarea aderării ţării la Uniunea Europeană. Protestele au avut loc chiar în ziua cu alegerile locale. Jandarmii au ripostat cu tunuri de apă şi gaze lacrimogene.

Tbilisi, capitala Georgiei, a fost aseară scena unor violențe de stradă fără precedent. Mii de oameni au ieșit în centrul orașului și au cerut demisia guvernului.

Până la confruntări a mai fost doar un pas. Mai mulți manifestanți au încercat să pătrundă cu forța în palatul prezidențial. Unii au reușit să rupă gardurile și să intre în curte, în timp ce alții au fost opriți de forțele de ordine.

Imediat au izbucnit și încăierările cu poliția. Jandarmii au intervenit cu tunuri cu apă și spray cu piper pentru a dispersa mulțimile.

Luptăm pentru independență. Nu vrem să ne întoarcem la Rusia

O protestatară spune că "luptăm pentru drepturile noastre, pentru independență. Ne dorim ca țara noastră să fie membră a Uniunii Europene". Ea adaugă: "Nu vrem să intrăm în sfera Rusiei, să ne întoarcem la Republica Sovietică".

Violențele au izbucnit chiar în ziua alegerilor locale. Comisia Electorală Centrală din Georgia a publicat rezultatele preliminare: partidul de guvernământ Visul Georgian conduce cu 80,7% din voturile exprimate la nivel național, în timp ce partidele de opoziție au obținut, în total, 19,3%.

Protestele au început încă din octombrie anul trecut, după ce guvernul actual a înghețat negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană.

