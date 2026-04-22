UE a aprobat împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, după repornirea conductei de petrol Drujba

Ucraina a anunțat că a reluat livrarea petrolului rusesc prin conducta Drujba către Ungaria și Slovacia, punând capăt blocajului privind împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de UE Kievului. La scurt timp, ambasadorii UE reuniți în Cipru au aprobat un acord preliminar pentru împrumut, precum și pentru cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Liderii UE urmează să confirme decizia la un summit informal joi.

Statele Uniunii Europene şi-au dat miercuri acordul final pentru ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei şi pentru cel de-al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, după ce guvernul ungar, condus încă de Viktor Orban, şi-a ridicat veto-ul asupra ambelor măsuri. Cele două decizii au fost adoptate de ambasadorii celor 27 de state membre la UE şi mai trebuie confirmate doar printr-o procedură scrisă, care ar urma să fie încheiată joi.

UE a aprobat împrumutul pentru Ucraina, după ce Ungaria a ridicat veto-ul

Deși împrumutul de 90 de miliarde de euro fusese convenit încă din decembrie, Viktor Orban a blocat plata în februarie, după ce Ucraina a anunțat că livrările de petrol au fost oprite din cauza unor daune la conducta Drujba provocate de un atac rusesc. Orban a acuzat Kievul că ţinut intenţionat conducta oprită. Atât el, şi cât şi slovacul Robert Fico au susţinut că Ucraina a tergiversat repararea într-o acţiune de şantaj pentru refuzul lor de a susţine Kievul în războiul cu Rusia şi mai ales pentru că Orban se opune aderării Ucrainei la UE.

Articolul continuă după reclamă

Surse din sectorul petrolier și guvernamental ucrainean au informat autoritățile din Ungaria și Slovacia că livrările de petrol au fost reluate, la câteva ore după ce ambasadorii UE au început discuțiile despre împrumut. Ucraina a confirmat că reparațiile la conductă au fost finalizate marți. "Ucraina are cu adevărat nevoie de acest împrumut și este, de asemenea, un semn că Rusia nu poate învinge Ucraina”, a declarat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, înaintea reuniunii ambasadorilor.

Finanțarea UE a fost descrisă de vicepremierul ucrainean Taras Kachka drept "o chestiune de viață și de moarte” pentru Kiev. Două treimi din sumă vor fi folosite pentru întărirea capacităților de apărare ale Ucrainei, restul urmând să fie alocat pentru ajutor financiar general. Chiar dacă acordul va fi aprobat definitiv în această săptămână, ar putea dura alte câteva săptămâni până când fondurile vor ajunge efectiv la Kiev.

Primele livrări de petrol via conducta Drujba vor ajunge până joi în Ungaria şi Slovacia

Ministrul slovac al Economiei, Denisa Sakova, a declarat că operatorul energetic Ukrtransnafta, care administrează conducta Drujba în Ucraina, a început presurizarea conductei miercuri dimineață, iar petrolul va începe să ajungă în Slovacia joi, pentru prima dată începând cu 27 ianuarie.

Volumul pompat nu este încă clar, însă o sursă guvernamentală ucraineană a precizat că tranzitul petrolului a început la ora 12:35, ora locală. Compania energetică ungară Mol a anunțat că se așteaptă la primele livrări cel târziu joi.

Viktor Orban, care rămâne premier în Ungaria până luna viitoare, a declarat că nu va mai bloca împrumutul odată ce livrările de petrol sunt reluate. La rândul său, președintele Volodimir Zelenski a declarat că nu mai există motive pentru blocarea împrumutului și că Ucraina și-a respectat angajamentele, exprimând speranța că și UE va face același lucru.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă aşeptaţi să crească euro în următoarele zile? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰