Şase oameni au murit într-un un incendiu de proporţii care a distrus un depozit de parfurmuri, în Turcia. Substanţele inflamabile au alimentat flăcările care au cuprins toată clădirea.

Un incendiu izbucnit sâmbătă dimineață la un depozit de parfumuri din nord-vestul Turciei a ucis șase persoane și a rănit o persoană, au declarat oficialii, conform ABC News.

Cauza incendiului din provincia Kocaeli nu a fost cunoscută imediat.

Incendiul a izbucnit în jurul orei locale 09:00, presa locală relatând că a fost precedat de mai multe explozii. Echipele de urgență și pompierii au fost trimiși imediat la fața locului, iar incendiul a fost stins în decurs de o oră.

Într-o discuție cu reporterii, guvernatorul provinciei, Ilhami Aktas, a declarat că șase persoane au murit și una a fost rănită și primește îngrijiri medicale. El a adăugat nu este cunoscută cauza incendiului și este în curs de investigare.

