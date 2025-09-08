Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Incident la frontiera NATO: resturi de obiect zburător, descoperite în Polonia

Poliția de frontieră din Polonia a anunțat duminică seara că a găsit resturi ale unui obiect zburător neidentificat într-un sat situat lângă granița cu Belarus. Este cel mai recent incident dintr-o serie de evenimente similare raportate în acest stat membru NATO, relatează luni agenția dpa, conform Agerpres.

de Redactia Observator

la 08.09.2025 , 11:13
Incident la frontiera NATO: resturi de obiect zburător, descoperite în Polonia - Shutterstock

''Astăzi, înainte de 22:00, ofițerul de serviciu la postul de poliție din Terespol a primit un raport de la ofițeri ai poliției de frontieră cu privire la descoperirea unor resturi ale unui obiect zburător neidentificat lângă punctul de trecere de la Terespol, în Polatycze'', a scris poliția locală pe Facebook.

''Securizăm locul descoperirii. Nimeni nu a fost rănit în incident'', a adăugat poliția.

Polonia este în alertă maximă pentru obiecte care intră în spațiul său aerian, după ce o rachetă ucraineană rătăcită a lovit un sat polonez în 2022, omorând doi oameni, la numai câteva luni după declanșarea invaziei la scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei.

Articolul continuă după reclamă

Sâmbătă, un obiect ce părea a fi o dronă momeală a căzut în estul Poloniei, a anunțat un purtător de cuvânt al armatei poloneze.

În august, o dronă a căzut într-un lan de porumb în estul Poloniei, incendiind culturi și spărgând geamurile caselor din apropiere. Un procuror ce investighează incidentul a declarat la acea vreme că drona pare să fi intrat în Polonia din direcția Republicii Belarus, aliată a Rusiei.

Drone militare s-au prăbușit și pe teritoriul României și al statelor baltice, amintește Reuters. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

polonia belarus
Înapoi la Homepage
Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă
Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Fratele lui Adrian Mazilu, poveste tulburătoare despre retragerea din fotbal: „Trebuia să mă las dacă voiam să mai pot merge!”
Fratele lui Adrian Mazilu, poveste tulburătoare despre retragerea din fotbal: „Trebuia să mă las dacă voiam să mai pot merge!”
Comentarii


Întrebarea zilei
Susţineţi protestul profesorilor?
Observator » Ştiri externe » Incident la frontiera NATO: resturi de obiect zburător, descoperite în Polonia