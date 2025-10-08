Antena Meniu Search
Incident naval de proporţii. Turcia şi Israel se acuză reciproc. Mai mulţi deputaţi turci au fost arestaţi

Navele unei noi flotile internaţionale către Fâşia Gaza au fost interceptate miercuri, în largul Egiptului, de către armata israeliană, la câteva zile după ce a urcat la bordul altui convoi maritim care voia să străpungă blocada impusă de către Israel enclavei palestiniene, iar Turcia acuză Israelul de un "act de piraterie" prin această interceptare.

de Redactia Observator

la 08.10.2025 , 21:53
Incident naval de proporţii. Turcia şi Israel se acuză reciproc. Mai mulţi deputaţi turci au fost arestaţi - Profimedia

ONG-ul Global Sumud Flotilla, care coordonează această iniţiativă, a anunţat mai întăi pe X că "trei vapoare - Gaza Sunbirds, Alaa Al-Najjar şi Anas Al-Sharif - au fost interceptate la 220 de kilometri în largul coastei Fâşiei Gaza" miercuri dimineaţa, relatează AFP, conform news.ro.

Ulterior a anunţat pe site că toate cele nouă nave au fost abordate.

Între aceste nave se află Conscience, la bordul căreia, potrivit organizaţiei, se aflau 90 de persoane, inclusiv jurnalişti şi medici.

Global Sumud Flotilla anunţă că navele transportau "ajutoare în valoare de 110.000 de dolari constând în medicamente, echipamente respiratorii şi produse de nutriţie destinate spitalelor din Fâşia Gaza care nu mai au provizii".

Turcia a acuzat Israelul de un "act de piraterie" prin interceptarea vapoarelor flotilei.

Mai mulţi deputaţi turci au fost arestaţi de către armata israeliană, denunţă Ankara.

turcia israel fasia gaza convoi nave arestati
