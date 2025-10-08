Navele unei noi flotile internaţionale către Fâşia Gaza au fost interceptate miercuri, în largul Egiptului, de către armata israeliană, la câteva zile după ce a urcat la bordul altui convoi maritim care voia să străpungă blocada impusă de către Israel enclavei palestiniene, iar Turcia acuză Israelul de un " act de piraterie " prin această interceptare.

Incident naval de proporţii. Turcia şi Israel se acuză reciproc. Mai mulţi deputaţi turci au fost arestaţi - Profimedia

ONG-ul Global Sumud Flotilla, care coordonează această iniţiativă, a anunţat mai întăi pe X că "trei vapoare - Gaza Sunbirds, Alaa Al-Najjar şi Anas Al-Sharif - au fost interceptate la 220 de kilometri în largul coastei Fâşiei Gaza" miercuri dimineaţa, relatează AFP, conform news.ro.

Ulterior a anunţat pe site că toate cele nouă nave au fost abordate.

Între aceste nave se află Conscience, la bordul căreia, potrivit organizaţiei, se aflau 90 de persoane, inclusiv jurnalişti şi medici.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Global Sumud Flotilla anunţă că navele transportau "ajutoare în valoare de 110.000 de dolari constând în medicamente, echipamente respiratorii şi produse de nutriţie destinate spitalelor din Fâşia Gaza care nu mai au provizii".

Turcia a acuzat Israelul de un "act de piraterie" prin interceptarea vapoarelor flotilei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Mai mulţi deputaţi turci au fost arestaţi de către armata israeliană, denunţă Ankara.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați cumpărat aur pentru investiții? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰