Incident şocant în Statele Unite. Un bărbat a furat o maşină de poliţie în plină zi. Individul se plimba pe jos pe o autostradă aglomerată din Seattle, când o maşina de poliţie a venit să-l escorteze în afara carosabilului.

Bărbatul, aflat sub influenţa substanţelor interzise, însă avea alte planuri. S-a dus glonţ la maşină, l-a dat jos pe agent de la volan şi i-a furat autoturismul. Forţele de ordine au reuşit să-l oprească, în cele din urmă, şi a fost arestat pentru jaf.

Alexander Eugene Smith, în vârstă de 24 de ani, a fost încătușat după ce furtul în plină zi a declanșat o mobilizare masivă a poliției, care s-a încheiat când autoritățile au intrat în mașina deturnată, oprind-o pe autostrada aglomerată de Crăciun chiar înainte de prânz.

Locotenentul Patrulei de Stat din Washington s-a trezit întinsă pe trotuarul Interstate 5, după ce a răspuns la rapoartele conform cărora un bărbat rătăcea întâmplător pe benzi în jurul orei 11:00, ora locală.

