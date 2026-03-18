Încrederea ucrainenilor în președintele Volodimir Zelenski crește spectaculos

Încrederea ucrainenilor în președintele Volodimir Zelenski a crescut cu aproape 10 procente într-o singură lună, potrivit unor date furnizate de Nexta, citate de Mediafax.

Dacă la mijlocul lunii februarie, nivelul de încredere în președintele Ucrainei era de 53%, în martie a ajuns la 62%.

Datele provin dintr-un sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev.

Practic, Zelenski recâștigă încrederea ucrainenilor și chiar depășește nivelul din ianuarie. Conform unui sondaj național realizat în perioada 23-29 ianuarie de același institut, 61% dintre ucraineni au declarat atunci că au încredere în președintele Volodimir Zelenski. 25% au spus că au încredere deplină în președinte, în timp ce 17% dintre cei chestionați au susținut că nu au deloc încredere în el.

Sociologii cred că diferențele de la o verificare la alta reflectă unitatea populației din timpul războiului și nu teama de a critica autoritățile. În plus, sondajul din ianuarie a arătat că 48% dintre ucraineni cred că unii lideri actuali ar trebui să rămână la putere după război.

