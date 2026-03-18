Încrederea ucrainenilor în președintele Volodimir Zelenski crește spectaculos

Încrederea ucrainenilor în președintele Volodimir Zelenski a crescut în ultima lună. Asta potrivit unui sondaj de opinie publicat în luna martie.

de Redactia Observator

la 18.03.2026 , 12:36
Încrederea ucrainenilor în președintele Volodimir Zelenski a crescut cu aproape 10 procente într-o singură lună, potrivit unor date furnizate de Nexta, citate de Mediafax.

Dacă la mijlocul lunii februarie, nivelul de încredere în președintele Ucrainei era de 53%, în martie a ajuns la 62%.

Datele provin dintr-un sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev.

Articolul continuă după reclamă

Practic, Zelenski recâștigă încrederea ucrainenilor și chiar depășește nivelul din ianuarie. Conform unui sondaj național realizat în perioada 23-29 ianuarie de același institut, 61% dintre ucraineni au declarat atunci că au încredere în președintele Volodimir Zelenski. 25% au spus că au încredere deplină în președinte, în timp ce 17% dintre cei chestionați au susținut că nu au deloc încredere în el.

Sociologii cred că diferențele de la o verificare la alta reflectă unitatea populației din timpul războiului și nu teama de a critica autoritățile. În plus, sondajul din ianuarie a arătat că 48% dintre ucraineni cred că unii lideri actuali ar trebui să rămână la putere după război.

Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Și-a abandonat partenera pe munte, la 4.000 metri altitudine! Cazul despre care vorbește toată lumea: ce a urmat
Și-a abandonat partenera pe munte, la 4.000 metri altitudine! Cazul despre care vorbește toată lumea: ce a urmat
VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”
VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”
”Ultimul Mare Profet”, interzis 3 ani pe rețelele sociale după ce l-a amenințat pe Theodor Paleologu. A spus la audieri că ”e pregătit să-și apere patria”
”Ultimul Mare Profet”, interzis 3 ani pe rețelele sociale după ce l-a amenințat pe Theodor Paleologu. A spus la audieri că ”e pregătit să-și apere patria”
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
Marian Vanghelie și-a revăzut fiica după șase luni! Mărturisirile emoționante ale fostului edil
Marian Vanghelie și-a revăzut fiica după șase luni! Mărturisirile emoționante ale fostului edil
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că statul va găsi o soluție de a reduce prețul carburanților?
Observator » Ştiri externe » Încrederea ucrainenilor în președintele Volodimir Zelenski crește spectaculos
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.