Instituție care acordă premiile Nobel: Libertatea academică este în pericol sub administrația Trump

Vicepreședinta Academiei Regale Suedeze de Științe trage un semnal de alarmă înaintea decernării premiilor Nobel: măsurile propuse de Donald Trump riscă să submineze grav cercetarea științifică și educația în SUA. Tăierile bugetare, limitarea studenților internaționali și promovarea " educației patriotice " sunt văzute ca amenințări directe la adresa libertății academice.

Una dintre instituțiile care acordă premiile Nobel a avertizat că libertatea academică este în pericol în SUA și în alte părți ale lumii, iar ingerințele politice riscă să aibă efecte negative de lungă durată, în timp ce oamenii de știință se pregătesc pentru anunțurile de săptămâna viitoare privind laureații, relatează The Guardian.

Donald Trump a introdus sau a propus o serie de măsuri în cel de-al doilea mandat al său, pe care criticii le consideră dăunătoare pentru educație și cercetarea științifică.

Ylva Engstrom, vicepreședintă a Academiei Regale Suedeze de Științe, care acordă premiile pentru chimie, fizică și economie, a declarat că modificările aduse de administrația Trump sunt iresponsabile.

Măsurile promovate de Trump vizează reducerea finanțărilor și limitarea accesului

Administrația Trump neagă că ar restricționa libertatea academică, susținând că măsurile sale vor reduce risipa și vor promova inovația științifică americană.

Engstrom, care este și membră în consiliul Federației Europene a Academiilor de Științe și Umaniste, nu face parte din niciunul dintre cele trei comitete care vor acorda premiile pentru chimie, fizică sau economie.

Premiile Nobel, considerate de mulți cele mai prestigioase distincții științifice din lume, urmează să fie anunțate începând de săptămâna viitoare, cu premiul pentru medicină sau fiziologie, care va deschide seria luni, și până la cel pentru economie, care va încheia lista, o săptămână mai târziu.

Premiile au fost create de inventatorul suedez Alfred Nobel, cel care a făcut avere din dinamita sa, și sunt acordate pentru realizări de excepție în fizică, chimie, literatură și pace. Fiecare premiu este însoțit de un cec în valoare de 11 milioane de coroane suedeze (1,2 milioane de dolari).

Trump a afirmat de mai multe ori că merită Premiul Nobel pentru Pace, deși experții spun că șansele sale sunt foarte mici.

Președintele american a propus reducerea drastică a bugetului pentru National Institutes of Health, cel mai mare finanțator de cercetare biomedicală din lume, și dorește desființarea Departamentului Educației, într-un efort de a reduce rolul guvernului federal în educație și de a oferi mai multă putere statelor.

Administrația sa a mai declarat că va acorda prioritate finanțării programelor care promovează "educația patriotică" și a cerut ca universitățile să limiteze numărul studenților internaționali la licență la 15%.

Casa Albă a transmis, într-un răspuns trimis pe email, că Statele Unite sunt cel mai mare finanțator de cercetare științifică din lume.

Trump s-a confruntat și cu mai multe universități prestigioase, din care unii profesori ar putea fi printre laureații premiilor Nobel din zilele următoare, amenințând că le va retrage fondurile federale din cauza protestelor pro-palestiniene față de războiul Israelului din Gaza, politicilor privind diversitatea pe campus și politicilor legate de persoanele transgender.

Economistul britanic naturalizat american Simon Johnson, laureat al Premiului Nobel pentru Științe Economice în 2024 pentru studiile sale despre impactul instituțiilor asupra prosperității, a declarat că acțiunile lui Trump vor afecta în mod cert creșterea economică.

