Iranul a transformat într-o baie de sânge cele mai mari proteste din ultimii trei ani. Cifrele oficiale raportează aproape 600 de morţi şi peste 10.000 de persoane arestate, în timp ce activiştii vorbesc despre 3.000 de oameni ucişi. De miercuri, regimul de la Teheran începe execuţiile publice ale manifestanţilor judecaţi pe repede înainte. Republica islamică vrea negocieri cu Statele Unite, însă Donald Trump a ameninţat cu lovituri militare dacă violenţele nu se încheie.

În Teheran, forţele regimului au deschis focul la întâmplare împotriva civililor adunaţi pe străzi. Într-un alt oraş, gloanţele au luat la ţintă rudele unui adolescent de 16 ani, ucis la unul dintre proteste. Ambele atacuri fac parte din campania de represiune a oficialilor iranieni. În ultimele două săptămâni, cel puțin 538 de persoane au fost ucise, potrivit unui grup de activişti pentru drepturile omului. Fiul fostului şah al ţării spune însă că bilanţul e de cel puţin cinci ori mai mare. "În ultimele 48 de ore, iranienii au avut mai multe victime decât America după atacul terorist de la 11 septembrie", a declarat Reza Pahlavi, fiul ultimului şah al Iranului.

Morgile sunt pline de cadavre

Printre persoanele asasinate se numără Rubina, o studentă la design vestimentar din Teheran, şi un arbitru de fotbal în vârstă de 26 de ani. Imaginile au provocat furie în ţările occidentale. Donald Trump a mutat bombardiere şi avioane de luptă F-35 mai aproape de Iran, la o bază militară din Qatar. Pe lângă intervenţia militară, preşedintele american poate impune noi sancţiuni sau să ordone atacuri cibernetice. "Au murit nişte oameni care nu ar fi trebuit să moară. Sunt asediaţi! Iar acum se pare că sunt şi împuşcaţi, un lucru foarte rău. Armata analizează situaţia şi avem câteva variante puternice de răspuns" , a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.

Fără acces la internet şi comunicaţii de patru zile, iranienii au reuşit să scoată din ţară imagini sfâşietoare. Morgile sunt pline de cadavre, iar familiile îndurerate se plimbă printre ele ca să îi găsească pe cei dragi. Lista victimelor va fi completată miercuri cu Erfan Soltani, un tânăr de 26 de ani care a fost condamnat la moarte prin spânzurare. Alte 90 de persoane ar putea avea aceeaşi soartă. "Această violență nu este un semn de putere, ci mai degrabă un semn de slăbiciune. Această violență trebuie să înceteze", a declarat Friedrich Merz, cancelarul Germaniei.

Protestele s-au extins şi în alte ţări

În ciuda ameninţărilor, zeci de femei îşi riscă viaţa şi postează pe social media clipuri în care îşi aprind ţigara cu portretul liderului suprem Ali Khamenei, pe care îl vor plecat. La îndemnul liderilor islamici, zeci de mii de oameni au ieşit pe străzi la Teheran în semn de sprijin pentru guvern. Ministrul iranian de Externe a anunţat triumfător că protestele s-au încheiat şi a dat vina pe americani pentru incidente. "Scopul era ca numărul morților la proteste să crească. De ce? Pentru că domnul Trump, președintele Americii, a spus că dacă oamenii vor fi uciși, va veni și va interveni", a declarat Abbas Araghchi, ministrul iranian de Externe. Liderul de la Casa Albă nu exlcude însă o rezolvare diplomatică a conflictului. "Liderii Iranului au sunat, vor să negocieze. Cred că s-au săturat să ia bătaie de la Statele Unite", a declarat Donald Trump.

"Statele Unite acționează în propriul interes. Oprirea îmbogățirii nucleare pe teritoriul iranian, astfel încât îmbogățirea nucleară ar trebui oprită complet în Iran, iar proiectul de rachete iranian trebuie limitat la un anumit nivel. Nu cred că intervin neapărat din dorința de a proteja drepturile omului", a declarat Kamran Matin, analist politic. Între timp, protestele s-au extins şi în alte ţări. Sute de iranieni aflaţi în exil au manifestat la Londra şi Paris. În Los Angeles, protestul s-a încheiat cu doi răniţi, după ce şoferul unui camion a intrat cu vehiculul în mulţime.

