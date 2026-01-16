Iranul recunoaște 3.000 de arestări după proteste. Datele ONG-urilor indică peste 19.000

Autoritățile iraniene au anunțat vineri că au arestat cel puțin 3.000 de oameni în timpul protestelor antiguvernamentale desfășurate în ultimele săptămâni în Republica Islamică, calificându-i drept "teroriști", transmite EFE, conform Agerpres.

"Funcţionarii de securitate au anunţat că, până acum, au fost arestaţi 3.000 de membri ai unor grupuri teroriste şi persoane care au jucat un rol în tulburările recente", au relatat surse de securitate pentru agenţia de ştiri Tasnim, afiliată Gardienilor Revoluţiei.

Autorităţile iraniene nu au oferit mai multe detalii despre arestări, identitatea sau situaţia persoanelor reţinute.

EFE notează că cifrele vehiculate de autorităţile iraniene sunt mult mai mici decât cele furnizate de ONG-uri cu sediul în afara Iranului.

Date ONG: peste 19.000 de persoane arestate

De exemplu, potrivit celor mai recente date furnizate de organizaţia HRANA ar fi fost arestate până în prezent peste 19.000 de persoane. "Totuşi, în pofida tăierii internetului şi a accesului redus la datele din teren, HRANA a reuşit până acum să confirme arestarea a peste 19.000 de persoane", a informat ONG-ul.

Protestele din Iran au început pe 28 decembrie, când mai mulţi comercianţi din Teheran şi-au închis afacerile din cauza prăbuşirii rialului. Ele s-au extins rapid în întreaga ţară, iar în timpul lor s-au auzit scandări precum "Moarte Republicii Islamice" şi "Moarte lui Khamenei".

Protestele au atins punctul culminant pe 8 ianuarie, cu o explozie de manifestaţii în aproape tot Iranul, care au degenerat în acte de vandalism împotriva instituţiilor publice. Mai multe bănci au fost devastate şi au fost incendiate 53 de moschei din întreaga ţară, potrivit surselor oficiale.

Conform organizaţiilor pentru drepturile omului, numărul morţilor în protestele care au început pe 28 decembrie şi s-au intensificat începând cu 8 ianuarie se ridică la câteva sute.

Organizaţia cu sediul în Oslo, Iran Human Rights (IHRNGO), a contabilizat 3.428 de morţi în cel mai recent bilanţ, dat publicităţii joi, în timp ce organizaţia HRANA, cu sediul în SUA, ridică cifra deceselor la peste 2.600.

Cu toate acestea, în ultimele zile, în Iran a revenit liniştea, chiar dacă pe străzi continuă să să fie o puternică prezenţă a forţelor de poliţie, iar internetul nu a fost restabilit.

