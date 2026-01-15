Iranul și-a redeschis spațiul aerian după cinci ore de restricții din cauza tensiunilor cu SUA

După aproape cinci ore, Iranul şi-a deschis din nou spaţiul aerian. Închiderea acestuia a fost cauzată de temeri privind o posibilă acţiune militară a Statelor Unite, care a determinat unele companii aeriene să îşi anuleze, redirecţioneze sau să întârzie zborurile programate, scrie Reuters.

Spațiul aerian iranian a fost închis pentru toate zborurile, cu excepția celor internaționale care aveau permisiune oficială de a ateriza sau decola din Iran, începând cu ora 17:15 ET, miercuri, potrivit unui anunț publicat pe site-ul Administrației Federale a Aviației din SUA, citat de Reuters.

Anunțul a fost retras puțin înainte de ora 22:00 ET, iar serviciul de monitorizare Flightradar24 a indicat că primele zboruri care au reluat survolul Iranului au fost ale companiilor iraniene Mahan Air, Yazd Airways și AVA Airlines.

Săptămâna trecută, la o oră similară, peste 40 de avioane survolau spațiul iranian, a menționat Flightradar24.

Închiderea temporară a avut loc în contextul în care președintele Donald Trump analiza un răspuns la situația tensionată din Iran, țară zguduită de cele mai ample proteste anti-guvernamentale din ultimii ani, cauzate de hiperinflaţie. Un dolar american costă acum 1.400.000 de riali, moneda locală. Studenţii din toată ţara s-au alăturat şi ei mişcărilor de stradă. Autorităţile spun însă că imaginile cu proteste sunt create de inteligenţa artificială.

Donald Trump, despre o acţiune militară împotriva Iranului: Urmărim şi vedem

Un oficial american a declarat că SUA a retras o parte din personalul aflat în bazele militare din Orientul Mijlociu, după ce un oficial iranian de rang înalt a avertizat că Teheranul va ataca bazele americane dacă Washingtonul va lansa un atac.

Referitor la situaţia din Iran, preşedintele american Donald Trump a spus că "vom urmări şi vom vedea" dacă o acţiune militară împotriva ţării este luată în considerare, în condiţiile în care a fost informat că uciderile "au încetat".

MAE, avertizare pentru cetăţenii români

Ministerul Afacerilor Externe a emis un avertisment de călătorie de nivel 9 din 9 pentru cetățenii români aflați în Republica Islamică Iran. Din cauza escaladării tensiunilor și a riscurilor crescute de securitate, românii sunt sfătuiți să părăsească de urgență teritoriul iranian, folosind orice rută sigură disponibilă.

"Există încă zboruri comerciale disponibile. Recomandăm cu fermitate să fie utilizate imediat", transmite MAE. Autoritățile subliniază lipsa de predictibilitate a situației din Iran și le recomandă celor care plănuiau să călătorească în această țară să își anuleze deplasările.

Cetățenii români care ignoră avertismentul "o fac pe propria răspundere", avertizează MAE.

