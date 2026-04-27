Donald Trump a declarat că Iranul este la un pas de colaps economic și tehnic. Preşedintele american spune că Iranul va rămâne fără spații de stocare, şi astfel va ajunge la un blocaj total al infrastructurii petroliere.

"Când ai, știi tu, conducte prin care curg cantități uriașe de petrol, dacă din orice motiv linia asta se închide pentru că nu mai poți continua să pui petrolul în containere sau în nave - ceea ce li s-a întâmplat lor, nu au nave din cauza blocadei - se întâmplă ca linia să explodeze din interior, atât mecanic, cât și în pământ. E ceva ce se întâmplă și pur și simplu explodează. Și spun că mai au doar aproximativ trei zile până se întâmplă asta. Iar când explodează, nu o mai poți reconstrui niciodată așa cum a fost. Aşa că am impresia, că sunt sub o presiune foarte mare (n.r. - regimul din Iran)", a declarat Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă rămâne decis să elimine total programul nuclear iranian. Oficialii de la Teheran, resping orice dialog nuclear cu Statele Unite. Acestia consideră că Washingtonul va cere mereu noi concesii, iar inclusiv cedarea stocului actual de uraniu îmbogățit - 440 kg, nu ar opri pretențiile americane.

Blocada Strâmtorii Ormuz a făcut ca preţul petrolulului Brent, etalonul internațional, să depăşească 107 dolari. Războiul din Iran determină întreaga lume să cumpere mai multă energie curată. China este principalul beneficiar, iar profiturile din luna martie au crescut considerabil.

