Israel acuză Hamas că a transformat un spital din Gaza într-un centru de comandă terorist

Luptători Hamas ar fi folosit recent clădiri ale spitalului al-Shifa din Gaza, al-Shifa, ca punct de comandă, susţine armata israeliană, care avertizează că obiectivul ar putea fi din nou ținta operațiunilor militare, potrivit Mediafax.

Forțele de Apărare ale Israelului au publicat imagini aeriene despre care afirmă că arată militanți Hamas intrând într-o clădire a spitalului al-Shifa și transformând-o într-un "centru de comandă terorist cu personal", punând în pericol pacienți, personal medical și civili.

Declarația a fost prezentată ca dovadă că gruparea palestiniană continuă să folosească infrastructura medicală în scopuri militare, scrie Al Jazeera.

Ministerul Sănătății din Gaza a respins acuzațiile, subliniind că spitalul "continuă să funcționeze în ciuda condițiilor extreme, iar personalul rămâne dedicat misiunii umanitare".

Al-Shifa, odinioară cel mai mare spital din Fâşia Gaza, a fost grav afectat de mai multe asedii și raiduri israeliene de la începutul războiului din octombrie 2023, doar câteva clădiri mai oferind servicii medicale limitate cu resurse minime.

Armata israeliană a invocat în repetate rânduri lupta împotriva "terorismului" pentru a justifica atacurile asupra infrastructurii sanitare din teritoriu.

