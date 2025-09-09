Israelul a atacat Qatarul. A vizat lideri de rang înalt ai Hamas din Doha

Israel a lansat un atac aerian în capitala Qatarului, Doha. Susţine că a vizat lideri de rang înalt ai Hamas. Un oficial al grupării a transmis că echipa sa de negociatori a fost vizată. Aceasta este stabilită la Doha şi nu a mai fost implicată în negocieri indirecte cu Israelul din luna iulie. Ministerul de Externe al Qatarului a condamnat atacul "în cei mai duri termeni", afirmând că "nu va tolera acest comportament iresponsabil al Israelului și subminarea continuă a securității regiune"

Fum după exploziile produse la Doha, Qatar, pe 9 septembrie 2025 - Profimedia

Explozii în capitala Qatarului. Israelul a anunţat marţi că a atacat lideri ai grupării islamiste palestiniene Hamas. Un "atac de precizie împotriva leadership-ului superior" al Hamas, a transmis armata israeliană.

Potrivit televiziunii al-Jazeera, care citează o sursă din cadrul Hamas, ţinta atacului au fost negociatorii din partea acestei grupări care luau parte la tratativele indirecte cu Israelul pentru o încetare a focului în Fâşia Gaza.

"A fost atacată delegaţia de negociatori ai Hamas în timpul întâlnirii acesteia la Doha. Reuniunea a fost atacată în timp ce se discuta propunerea preşedintelui american Donald Trump pentru o încetare a focului" în Fâşia Gaza, a indicat sursa citată.

Qatarul a confirmat între timp că loviturile israeliene au ţintit domicilii ale liderilor Hamas şi a denunţat un atac "laş", acuzând Israelul de încălcarea dreptului internaţional.

Mai mulţi lideri ai Hamas îşi au reşedinţa la Doha. Coloane de fum au fost văzute la locul exploziilor, zone izolate acum de poliţie.

