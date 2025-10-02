Armata israeliană a interceptat flotila umanitară a Gretei Thunberg. În total, 13 nave au fost oprite, dar alte aproape 30 continuă să navigheze spre enclavă. Mai mulţi activişti au fost reţinuţi. Acţiunea Israelului a dus la proteste în Italia unde mii de oameni au ieşit în stradă pentru a cere încheierea războiului.

Flotila umanitară care se îndrepta către enclavă a fost interceptată după lăsarea întunericului la 120 de kilometri de coasta Fâșiei. Raidul a început cu nava amiral, Alma, iar echipajul, printre care se afla şi activista de mediu Greta Thunberg, a fost reținut de militarii israelieni.

O transmisiune în direct de pe una dintre ambarcaţiuni i-a suprins pasageri îmbrăcați în veste de salvare, așezați pe punte.

"Aducem doar mâncare, ajutoare, filtre de apă, cârje şi lapte praf pentru oamenii pe care i-aţi înfometat până la moarte", spune Thiago Avila, activist.

Articolul continuă după reclamă

Flotila Global Sumud era formată din 44 de ambarcațiuni civile care transportau aproximativ 500 de parlamentari, avocați și activiști. Reprezentantul israelian la Națiunile Unite, Danny Danon, a anunțat că vor fi expulzați după Yom Kippur, sărbătoare marcată astăzi de comunitatea evreiască. Înainte de interceptare, premierul spaniol a apărat misiunea.

"Trebuie să ne amintim că este o misiune umanitară care nu ar fi avut loc dacă guvernul israelian ar fi permis intrarea ajutorului şi distribuţia acelui ajutor umanitar al ONU", spune Pedro Sanchez, premierul Spaniei.

Acţiunea Israelului a provocat şi proteste în mai multe ţări. Mii de oameni au ieşit pe străzile mailor oraşe din Italia pentru a cere încheierea războiului.

Între timp, Hamas vrea modificări ale clauzelor privind dezarmarea din planul de pace pentru Gaza al președintelui american şi a dat de îmţeles că ar putea refuza propunerea întrucât ar apăra numai interesele Israelului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avea curajul să vă daţi demisia fără să aveţi un plan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰