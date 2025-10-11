Miliardarul Peter Thiel: "A devenit foarte dificil să-ţi ascunzi banii"

Activista suedeză pentru climă Greta Thunberg şi toţi cei care resping progresele inteligenţei artificiale sunt " legionarii Antihristului ", a susţinut Peter Thiel, influent investitor din Silicon Valley, în cadrul unei serii de conferinţe cu uşile închise la San Francisco.

Aceste declaraţii sunt extrase din opt ore de conferinţe confidenţiale care combină teologia şi tehnologia, susţinute de miliardarul conservator începând din septembrie, potrivit unor înregistrări neautorizate dezvăluite, vineri, de Washington Post.

În cadrul a patru sesiuni desfăşurate pe parcursul unei luni, ultima dintre ele având loc luni, Thiel a explicat că cei care propun limitarea progresului tehnologic riscă să provoace distrugerea Statelor Unite şi să conducă la o eră de totalitarism mondial, potrivit cotidianului american.

Miliardarul, apropiat al administraţiei Trump şi fost asociat al vicepreşedintelui american JD Vance, a fost singura personalitate importantă din Silicon Valley care l-a susţinut pe Donald Trump încă din campania sa din 2016. Potrivit lui, figura biblică a Antihristului nu corespunde în zilele noastre cu cea a unui geniu malefic al tehnologiei, ci cu cineva care avertizează în mod constant asupra ameninţărilor existenţiale reprezentate de AI şi care solicită o reglementare strictă a sectoarelor inovatoare.

Pentru miliardarul, cofondator al puternicei companii de analiză a datelor în timp real Palantir, reglementările financiare actuale sunt unul dintre semnele că începe să se instaureze un guvern mondial, care ar putea fi condus de o figură demonică.

Aceste conferinţe, deşi nu erau publice, au stârnit o mare curiozitate în San Francisco, ilustrând atât progresul puternic al naţionalismului creştin în Statele Unite, cât şi intensificarea luptei liderilor din Silicon Valley împotriva reglementării AI, de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

