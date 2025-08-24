Doi morţi şi 35 de răniţi, în urma unui atac al Israelului asupra Yemenului. Palatul prezidenţial, distrus

Israelul a lansat un atac de proporţii asupra Sanaa, capitala yemenită controlată de rebelii houthi. Cel puţin două persoane au fost ucise şi alte 35 au fost rănite, a anunţat Ministerul Sănătăţii şi Mediului al insurgenţilor. În urma atacului, armata israeliană a distrus palatul prezidenţial din Yemen, potrivit Agerpres.

Ministerul Sănătăţii şi Mediului al insurgenţilor a transmis într-un comunicat reprodus de agenţia oficială de ştiri Saba, controlată de rebelii houthi, că acesta este un "număr preliminar al victimelor" şi a menţionat că echipele de apărare civilă lucrează pentru a "stinge incendiile provocate de agresiunea sionistă" şi pentru a recupera persoanele dispărute.

De asemenea, ministerul a condamnat "agresiunea sionistă criminală, care a vizat instalaţii civile şi de servicii", în timp ce a considerat Israelul şi aliaţii săi - într-o referire voalată la Statele Unite - responsabili pentru "consecinţele acestor acţiuni provocatoare periculoase".

Ministrul informaţiilor al rebelilor houthi, Hashem Sharaf Addin, a declarat pe contul său de pe platforma X că atacurile israeliene asupra oraşului Sanaa nu vor descuraja gruparea susţinută de Iran să continue să lanseze atacuri împotriva Israelului în sprijinul palestinienilor din Fâşia Gaza.

El a indicat că armata israeliană a vizat "o benzinărie în încercarea de a paraliza viaţa şi a perturba mijloacele de trai ale cetăţenilor" şi centrale electrice, iar consecinţele s-au tradus prin "distrugeri şi o pană de curent".

La rândul său, armata israeliană a declarat că a bombardat duminică un complex militar, două centrale electrice şi un depozit de combustibil în Sanaa, despre care se presupune că sunt folosite pentru "activităţi militare" de către rebeli.

Într-un comunicat de presă, forţele israeliene şi-au justificat atacul asupra zonei din jurul palatului prezidenţial din Sanaa, susţinând că "forţele militare ale insurgenţilor operează" în complex.

În altă ordine de idei, Forţele Aeriene Israeliene i-au acuzat pe rebelii houthi că au folosit, "cu o probabilitate mare", pentru prima dată o rachetă care avea o încărcătură cu submuniţie într-un atac lansat asupra Israelului. Racheta s-a dezintegrat în timpul zborului, fără a provoca răniţi.

"În urma unei analize operaţionale iniţiale a rachetei rebelilor houthi, s-a stabilit că aceasta conţinea probabil mai multe submuniţii concepute să detoneze la impact", a declarat un oficial israelian citat duminică într-un comunicat de presă. "Aceasta este prima dată când acest tip de rachetă este lansat din Yemen", se menţionează în comunicatul Forţele Aeriene Israeliene.

Racheta, conform unui comunicat militar din 22 august, s-a dezintegrat în aer după fragmentare, dar nu a fost interceptată în ciuda mai multor încercări. Comunicatul detaliază faptul că sistemul israelian de apărare antiaeriană este "capabil să detecteze muniţii de acest tip".

Fragmente din rachetă au lovit curtea unei case din oraşul central Ginaton, provocând pagube minore.

De la începutul ofensivei israeliene în Fâşia Gaza, pe 7 octombrie 2023, rebelii houthi din Yemen, susţinuţi de Iran, au lansat numeroase rachete pe teritoriul israelian în sprijinul palestinienilor.

Iranul a lansat deja rachete balistice cu focoase cu fragmentaţie de cel puţin trei ori în timpul războiului cu Israelul din iunie, potrivit unui studiu realizat de Amnesty International.

Bombele cu fragmentaţie, numite astfel deoarece sunt concepute pentru a dispersa sau elibera submuniţii explozive de mici dimensiuni, lasă zone mari contaminate cu muniţie neexplodată care poate rămâne letală la ani de zile după încheierea un conflict.

Armata israeliană a distrus palatul prezindeţial din Yemen

Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a afirmat că ţara sa a distrus palatul prezidenţial al rebelilor houthi din Yemen în timpul atacurilor asupra capitalei Sanaa.

"IDF (Forţele de Apărare Israeliene) au distrus palatul prezidenţial al rebelilor houthi din Yemen şi au atacat depozite de combustibil şi centrale electrice", a declarat Israel Katz.

La rândul său, Beniamin Netanyahu, şeful guvernului israelian, a afirmat că gruparea proiraniană "este pe cale să înveţe pe calea cea mai grea" despre consecinţele atacurilor sale asupra Israelului.

"Pe cine ne atacă, îl atacăm. Oricine plănuieşte să ne atace, îl atacăm. Cred că întreaga regiune învaţă cât de puternice sunt mâinile şi hotărârea Statului Israel", a declarat Beniamin Netanyahu.

În mesajul său, Netanyahu a dat asigurări că toate avioanele israeliene care au atacat Yemenul au revenit în Israel.

