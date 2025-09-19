Israelul amenință cu "forță fără precedent" în Gaza. Locuitorii, somați să evacueze orașul

Armata israeliană a transmis că va lansa o ofensivă de amploare în orașul Gaza. Israelul avertizează că va folosi "o forță fără precedent" împotriva Hamas și a cerut populației civile să evacueze urgent zona.

Armata israeliană a anunțat vineri, prin vocea colonelului Avichay Adraee, că ofensiva din orașul Gaza va continua cu "o forță fără precedent" împotriva Hamas și a altor grupări armate. Declarația a fost postată pe platforma X, însoțită de un apel către civili să părăsească zona și să se alăture sutelor de mii de locuitori care au fugit deja spre sudul Fâșiei Gaza", relatează Agerpres.

Conflictul din Gaza a izbucnit în urma atacului comis de Hamas și Jihadul Islamic pe 7 octombrie 2023, în sudul Israelului. Potrivit autorităților israeliene, atacul s-a soldat cu 1.219 morți, majoritatea civili, și 251 de persoane luate ostatice. Dintre acestea, doar 22 ar mai fi în viață.

Ofensiva din Gaza, tot mai contestată la nivel internațional

Ca răspuns, armata israeliană a lansat o ofensivă aeriană și terestră de amploare asupra Fâșiei Gaza. Potrivit agenției EFE, aproape 65.000 de palestinieni au fost uciși, dintre care aproximativ 19.000 sunt copii.

Tot mai multe organizații internaționale, raportori ONU și state acuză Israelul de genocid în urma atacurilor repetate asupra populației civile din Gaza, declanșate după evenimentele din octombrie 2023.

