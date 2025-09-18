Situaţia din Gaza este "catastrofală". ONU şi OMS: "E un loc nepotrivit pentru demnitatea umană"

Criza umanitară din Gaza atinge un nou prag critic, în contextul unei ofensive terestre intense a armatei israeliene. În timp ce sute de mii de civili rămân în oraș, Organizaţia Naţiunilor Unite și Organizaţia Mondială a Sănătăţii, trag un semnal de alarmă: bombardamentele continue, lipsa apei, foametea și spitalele depășite de situație transformă Gaza într-un loc " nepotrivit pentru demnitatea umană ".

Ofensiva Israelului asupra celui mai mare oraș din Gaza a intrat în a treia zi. Potrivit armatei israeliene, scopul este distrugerea infrastructurii Hamas și eliberarea ostaticilor.

În același timp, locuitorii orașului se confruntă cu o realitate de coșmar. Olga Cherevko, purtătoare de cuvânt a Biroului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare, a declarat pentru BBC o imagine devastatoare: "Situația din Gaza este catastrofală". Ea a făcut recent o deplasare de 29 km dus-întors, care a durat 14 ore, din cauza condițiilor periculoase. "A fost o succesiune constantă de atacuri cât timp ne aflam acolo", a spus aceasta.

Cherevko a relatat că a văzut un "flux constant de oameni care se deplasau din nord spre sud, mulți pe jos", și că „în Gaza este în continuare foarte aglomerat, pentru că sute de mii de civili încă sunt acolo".

Sistemul sanitar se prăbușește, iar evacuarea este imposibilă pentru mulți

Organizația Mondială a Sănătății avertizează că spitalele din Gaza sunt la limită. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a transmis pe platforma X că "ofensiva israeliană forțează familii deja traumatizate să se înghesuie într-un spațiu tot mai mic, impropriu pentru demnitatea umană". El a adăugat că "răniții și persoanele cu dizabilități nu pot fi evacuate în siguranță, ceea ce le pune viața în pericol".

Potrivit datelor ONU, în Gaza mai funcționează parțial doar 17 spitale, cu un total de aproximativ 1.790 de paturi pentru o populație de 2,1 milioane de persoane. Rata de ocupare ajunge și la 300%.

Marți, singurul spital de pediatrie rămas în Gaza, al-Rantisi, a fost lovit de trei ori, conform Ministerului Sănătății din Gaza, controlat de Hamas. Au fost avariate rezervoarele de apă, sistemele electrice și unele echipamente medicale. 40 de pacienți au fost evacuați, în timp ce alți 40, inclusiv patru copii în terapie intensivă și opt nou-născuți, au rămas înăuntru.

Cherevko a mai explicat că mulți oameni nu pot respecta ordinele de evacuare emise de armata israeliană: "Costul transportului este uriaș, iar cei care nu-și permit sunt nevoiți să plece pe jos, cu o saltea în brațe și un sac de plastic".

Ajunși în sud, nu există nicio garanție de adăpost sau siguranță. „Am vorbit cu mulți care au ajuns recent în Deir al-Balah și Khan Younis. Stăteau pe marginea drumului, fără adăpost, fără direcție. Ieri am întâlnit o familie care mergea de patru zile fără să găsească un loc unde să doarmă”, a spus ea.

Un bilanț tragic și un viitor incert

De la începutul războiului, în urma atacului Hamas din 7 octombrie 2023, peste 65.000 de persoane au fost ucise în Gaza, potrivit Ministerului Sănătății condus de Hamas. În ultimele 24 de ore, încă patru persoane, printre care copii, au murit din cauza foametei. Deplasările interne sunt un calvar, drumurile sunt bombardate, iar costurile sunt transportului imposibil de suportat pentru majoritatea populației.

ONU estimează că 200.000 de persoane au fugit din nordul în sudul Fâșiei Gaza de la mijlocul lunii august, dintre care 55.000 doar în ultimele trei zile. Cu toate acestea, zeci de mii rămân în Gaza, în lipsa unei alternative viabile.

