Israelul a atacat duminică un pod principal care leagă sudul Libanului de restul țării, după ce armata a primit ordin să distrugă toate punctele de trecere peste râul Litani și să intensifice demolarea locuințelor din apropierea frontierei, vizând organizația Hezbollah. Aceasta este o escaladare semnificativă a campaniei militare israeliene în Liban, scrie Reuters.

Atac israelian asupra unui pod care traversează Râul Litani. 22 martie 2026

Distrugerea podurilor și a locuințelor marchează o escaladare semnificativă a campaniei militare israeliene în Liban, conflict extins în regiune pe 2 martie, când gruparea Hezbollah a deschis focul asupra teritoriului israelian, scrie Reuters.

Duminică, lovitura a avariat un pod de pe autostrada de coastă a Libanului, o rută esențială care traversează zone agricole și face legătura între sudul și centrul țării. Armata israeliană anunțase anterior că va viza acest obiectiv.

Președintele Libanului, Joseph Aoun, a calificat atacurile drept un "precursor al unei invazii terestre" și o "politică de pedepsire colectivă a civililor". Potrivit acestuia, distrugerea infrastructurii ar putea bloca ajutorul umanitar și ar putea ascunde planuri de extindere a prezenței israeliene pe teritoriul libanez.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a avertizat anterior că Libanul ar putea suferi "distrugeri de infrastructură și pierderi teritoriale" dacă nu va dezarma Hezbollah.

Un al doilea atac asupra podului a fost raportat duminică seara de presa de stat libaneză.

Campania Israelului în Liban, criticată de ONU

Dreptul internațional interzice, în general, atacurile asupra infrastructurii civile, iar ONU a criticat acțiunile Israelului, inclusiv ordinele de evacuare care au dus la strămutarea a peste un milion de oameni.

Conform Ministerului Sănătății din Liban, peste 1.000 de persoane au fost ucise în urma atacurilor israeliene, printre care aproximativ 120 de copii, 80 de femei și 40 de cadre medicale.

"Impactul asupra civililor ar fi uriaș – oamenii nu vor mai avea acces la alimente, medicamente și alte nevoi de bază", a explicat Ramzi Kaiss, cercetător la Human Rights Watch, care avertizează că distrugerea podurilor ar putea izola complet sudul Libanului.

Tensiuni în creştere pe fondul campaniei militare împotriva Hezbollah

Israelul susține că operațiunile sale, inclusiv raiduri terestre și atacuri aeriene, vizează combatanți Hezbollah și depozite de arme, pentru a proteja comunitățile din nordul țării.

Katz a declarat că armata a primit ordin să distrugă toate podurile peste râul Litani utilizate pentru "activități teroriste", pentru a împiedica deplasarea militanților și a armamentului.

În paralel, locuințele din satele de frontieră sunt demolate pentru a crea zone tampon, după modelul aplicat anterior în Gaza.

În același timp, violențele continuă: un israelian a fost ucis în apropierea graniței, iar armata investighează dacă acesta a fost lovit de foc israelian. De asemenea, doi soldați israelieni au murit în luptele din Liban.

Guvernul libanez a interzis activitatea militară a Hezbollah și a anunțat că dorește negocieri directe cu Israelul, însă situația din teren indică o escaladare rapidă a conflictului.

Daniela Ciucă

